Kılıçdaroğlu’ndan kadınlara altın sözü

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RAMAZAN Bayramı’nın ilk günü, Adıyaman’da provokatif saldırı girişimleriyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, dün sosyal medyadan “Neyse biz işimize dönelim” notuyla bir video paylaştı.

EV HANIMLARINA SESLENDİ

Kılıçdaroğlu, ev hanımlarına seslendiği videoda yeni projesini özetle şöyle anlattı:“Aile Destek Sigortası, geliri asgari ücretin altında olan ya da hiç geliri olmayan ailelerin gelirlerini, yani her evin gelirini asgari ücrete tamamlamaktır. Bu sigorta kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamını sosyal güvence altına almak demektir. Bunu yapacağım.

HESAPLARINA YATACAK

Ama benim bir amacım daha var. O da ev kadınını güvenceye almak. Bu parayı kadınların banka hesabına yatıracağım. Biliyorum ki ev hanımlarının önemli kısmında katılım bankası hassasiyeti var. Katılım bankalarıyla anlaşarak, altın hesapları açtıracağız. Aile Destekleri Sigortası parasını altın olarak ev hanımlarının hesabına yatıracağız. Gençler bunu annelerinize anlatmamız için yardımınızı rica ediyorum.”

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EKONOMİYİ UÇURACAĞIZ

Öte yandan Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan“Ekonomiyi uçuracağız” diyerek Türkiye’ye yatırım için getireceği 300 milyar doları Vietnam örneğiyle açıkladı. Gece de Twitter’dan “Milletimiz olanlara asla üzülmesin, kızmasın, ben işimin başındayım. Sükûnetimizi koruyup, bu ülkeyi kalkındırmaya odaklanalım lütfen” diyerek tarım ve hayvancılık projelerini anlattı.

‘SAKİN OLUN’ ÇAĞRISI

- Kılıçdaroğlu, Adıyaman’da yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, “Seçim dönemi provokasyonlar olmasını bekliyorum. Gerçeklerin üstünü örtmeye, gerçekleri eğip bükmeye çalışacaklar ama bilin ki mesele sadece para, sizin çalınan paranız. Sizden ricam sakin olmanızdır. Bu işi ancak birlikte başarabiliriz” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL O ANLARI ANLATTI: 7-8 KİŞİ TAKİP ETTİ

- CHP Grup Başkanvekili ÖZGÜR ÖZEL, Adıyaman’da Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı anını anlattı: “Güvenlik amirimiz bana ve Engin Özkoç başkanımıza ‘7-8 kişilik bir grup var. Bizi takip ediyorlar’ dedi. Bir saldırı olmadıktan sonra herhangi bir şey yapmamalarını söyledik. Fatiha çağrısında bulunulduğu sırada, arkamızdan gelen gruptan bir kişi o sözü söyledi. Genel Başkan’ın ‘İstiyorsa gelsin ben okuyayım Fatiha’yı’ diye mırıldandığını duyduk. ‘Lütfen bir şey söylemeyin’ dedi. En son türbe ziyareti vardı. Benzer uyarı oradan da geldi.”