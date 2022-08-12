Kılıçdaroğlu'ndan kadın kollarına talimat: Ev kadınlarına tek tek ulaşın

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PRİM DESTEK SÖZÜ

“Kırsalda yaptığınız ziyaretlerde şunu anlatın; kırsal boşalıyor, gençler kaçıyor. Kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Böylece gençler ve kadınlar zamanı gelince emeklilik haklarına kavuşacak. Bir diğer önemli konu ise istihdam. Yerel yönetimlerimizin yaptığı gibi yoksul mahallelerde kreş açacağız. Biliyoruz ki kreş evdeki kadını da kent kültürü ile buluşturacak. Kadın çocuğunu güvenli bir ortama bırakacak ve çalışma hayatına katılacak. Kreşlerde çocuklar Atatürk’ü öğrenecek, şiirler ezberleyecek. Farklı çevrelerden çocukların bir araya geldiği ortamlarda, aileleri de zaman zaman buluşturarak dönüşüm sağlayacağız.

AİLE DESTEK SİGORTASI

Aile Destekleri Sigortası (ADS) kapsamında aile hekimlerinin olduğu her yerde, sosyal hizmet uzmanları istihdam edeceğiz. Bu uzmanların yüzde 90’ı kadın olacak. Önemli olan ev kadınlarına ulaşmak. Yoksul aileleri yakın takibe alacağız. Bu uzmanlar, yeni doğum yapan, çocuğu okula başlayan kadını bize raporlayacak ve ailenin aldığı devlet desteği buna göre artacak. Kadınlara istihdam yaratacağız, herkes sosyal güvence altında olacak. Hiçbir kadını erkeğe muhtaç etmeyeceğiz.”

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1 MİLYON EV ZİYARET EDİLDİ

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, ADS kapsamında 1 milyon 168 bin 787 hanenin ziyaret edildiğini söyledi. “Örgütlenmemizi tamamladık. Dünyanın çevresini 1.5 tur dolaşacak kadar yol katederek saha çalışması yaptık” diyen Nazlıaka, “Ana hedefimiz partimizi iktidara taşımak. Bunun için ev ev dolaşarak politikalarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Türkiye’de kadın hareketine önderlik edeceğiz. Karar mekanizmalarına daha fazla kadın taşımak için mücadele edeceğiz” dedi.

CEMAL NADİR KARİKATÜRÜ HEDİYE EDİLDİ

Partisinin kadın kollarının iki yıllık çalışmalarıyla ilgili sunumunu dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka tarafından 1944 yılında ünlü karikatürist Cemal Nadir’in çizdiği, İkinci Dünya Savaşı sırasında barışa özlemi anlatan karikatür armağan edildi. Kılıçdaroğlu, sunumun ardından partisinin kadın kolları yöneticileriyle birlikte pasta da kesti.