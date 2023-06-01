Kılıçdaroğlu’ndan istifa yok, vitrin yenilenecek

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Seçimlerin ardından yeni yol haritası için kapanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişim taleplerinden kongre kararı ve ittifakın geleceğine kadar kritik kararların alınacağı yetkili kurul toplantılarına hazırlık için kurmaylarıyla toplandı. Seçim akşamından beri görüntü de vermeyen Kılıçdaroğlu’na ilişkin çarpıcı değerlendirmeyi ise “Morali iyi. 4-5 yıl önce değildi ama liderliği oturdu, kendisini bir lider olarak gördüm” sözleriyle CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül yaptı.

KRİTİK KARARLAR ALACAK

Seçimin yarattığı hayal kırıklığıyla yükselen değişim talepleriyle eleştiri oklarının hedefi olan Kılıçdaroğlu, bugün ucu açık şekilde toplanacak Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve cumartesi günü yapılacak Parti Meclisi toplantılarına hazırlanıyor. Partisinin deneyimli isimleriyle de bir araya gelerek değerlendirmelerini alan Kılıçdaroğlu’nu bu toplantılarda, el yakan sıcak gündem başlıkları ve alınması beklenen bir dizi kritik karar bekliyor. Partinin küskün eski isimlerinin el altından tüzük kurultayı için imza hazırlığına başladığı haberlerinin de hareketlendirdiği parti kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun değişim taleplerine sessiz kalmayacağı, MYK’da, önümüzdeki yerel seçimleri de dikkate alan değişikliklere gideceği belirtiliyor. CHP’nin bugünkü toplantısında MYK üyelerinin, Kılıçdaroğlu’nun elini rahatlatmak için istifalarını vermeleri bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun da cumartesi günü yapılacak Parti Meclisi toplantısının ardından yeni MYK’sını oluşturacağı belirtildi.

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SEÇİME ERKEN START VEREBİLİR

Seçimlerin ardından yaptığı “değişim” çıkışıyla kulisleri hareketlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere bugün Ankara’ya gidiyor. Kılıçdaroğlu önceki gün de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüştü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da dahil diğer başkanlarla da görüşmesi bekleniyor. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun seçim startını bu kez daha erken verip, adayları da önceden açıklayabileceğine dikkat çekerek, bu süreçte yapacağı görüşmelerin bu hazırlığa yönelik olabileceği de vurgulandı. Mustafa Sarıgül, önceki gün baş başa görüştüğü Kılıçdaroğlu’na, “Hemen yarın çalışmaya başlamalıyız” derken, adayların da 3 değil 6 ay öncesinden belirlenip açıklanmasını istedi. Kılıçdaroğlu’nun da kendisinden seçim raporu istediği Sarıgül dün Halk TV yayınında şunları söyledi:

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SANDIĞA PROFESYONEL DESTEK

“Her sandığın başına bir adam koyabilmeliyiz. Sadece müşahit belirlemek yetmiyor, ona gerekli lojistik desteği de sağlamamız gerekiyor. İktidar devletin gücünü kullanarak bunu yapıyor. Uzak köylere bu nedenle gidemeyen müşahitler oldu. Genel Merkez seçimlere öyle bir hazırlanmalı ki, teşkilatlarımızın çalışması yanında gerekiyorsa profesyonel destek de alınmalı. Bunu İstanbul Büyükşehir seçiminde Canan Kaftancıoğlu yaptı, Türkiye’de bunu tam teşekküllü tek yapandır.

LİDER İYİ KADRO KURACAK

Lider çok iyi kadro kuracak, o kadro da proje üretecek. 14 Mayıs’ta iktidar kazanmadı ama psikolojik üstünlüğü kaptırdık, niye biz meydanlara çıkamadık, coşamadık? Burada kadro ve tecrübeli siyaset mühendisliği gerekiyor. Seçimi Kılıçdaroğlu kaybetmedi, biz kazandıramadık, yazıklar olsun bize. Seçimde yalnız bırakıldı. Eksiklerin, hataların nerede olduğunu gördü. Bende, önümüzdeki seçimlerde ciddi bir çalışma yapacağı intibaı oluştu. Kılıçdaroğlu’nun misyonunun devam ettiğine inananlardanım.”

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TEZCAN: DEĞİŞİM KILIÇDAROĞLU’NUN ÖNDERLİĞİNDE OLACAK

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da dün Meclis’teki kayıt işlemleri sırasında, “değişim” taleplerine ilişkin, “2019 yerel seçimlerinde büyükşehir belediyelerini almamız değişim ve dönüşüm gücünün ürünüdür. Tüm muhalefeti belirli bir amaç doğrultusunda bir araya getirebilme yeteneği, Sayın Kılıçdaroğlu’nun liderlik yeteneğinin ürünüdür. Değişim ve dönüşüm arıyorsak, CHP’deki en büyük değişim ve dönüşüm bu şekilde gerçekleşmiştir. Bundan sonra da partide bir değişim ve dönüşüm olacaksa, bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na rağmen değil, onunla birlikte ve onun önderliğinde olacaktır” dedi.