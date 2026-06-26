KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™ndan Ä°stanbul Ä°ptali

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MAHKEME kararÄ±yla gÃ¶revine dÃ¶nen CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun son anda iptal edilen Ä°stanbul ziyaretinde, HalkalÄ± Yahya Kemal BeyatlÄ± GÃ¶steri Merkezi'nde sabah dÃ¼zenlenen Evrensel AÅŸura Matem Merasimi yer alÄ±yordu. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun, bu etkinlik iÃ§in Ä°stanbul'a geliÅŸinde, Dudullu Ã‡amlÄ±ca giÅŸelerinde araÃ§ konvoyuyla karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in de hazÄ±rlÄ±k yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

SOSYAL MEDYASINDAN DUYURDU

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°stanbul programÄ±nÄ± iptal gerekÃ§esini sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla aÃ§Ä±kladÄ±. "HiÃ§bir inancÄ±, hayatÄ±mÄ±n hiÃ§bir dÃ¶neminde siyasetin ve propagandanÄ±n malzemesi yapmayÄ± doÄŸru gÃ¶rmedim" diyen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

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"Ä°slam inancÄ±nÄ±n en mÃ¼stesna zamanlarÄ±ndan olan Muharrem ayÄ±nÄ±n ve AÅŸura gÃ¼nÃ¼nÃ¼n de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarÄ±na ve istismara konu edilmesine mÃ¼saade etmeyecek; en azÄ±ndan bu utancÄ±n ve bu vebalin bir parÃ§asÄ± olmayacaÄŸÄ±z. Bizim nazarÄ±mÄ±zda toplumsal ve manevi deÄŸerler, siyasi ikbal hesaplarÄ±ndan ve gÃ¼nlÃ¼k siyasi kazanÄ±mlardan Ã§ok daha kÄ±ymetlidir. Bu deÄŸerlere karÅŸÄ± gÃ¶sterilmesi gereken Ã¶zen, her tÃ¼rlÃ¼ siyasi hesap ve beklentinin Ã¼zerindedir. Bu anlayÄ±ÅŸla, programÄ±mÄ±zda yer almasÄ±na raÄŸmen, iÃ§inde oluÅŸan atmosfer nedeniyle AÅŸura etkinliÄŸine fiziken katÄ±lmamanÄ±n daha doÄŸru, daha anlamlÄ± ve daha isabetli olacaÄŸÄ± kanaatine vardÄ±k. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bazÄ± zamanlarda en doÄŸru duruÅŸ, kalabalÄ±klarÄ±n iÃ§inde gÃ¶rÃ¼nmek deÄŸil; inancÄ±n siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktÄ±r."

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KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun son anda yaptÄ±ÄŸÄ± program iptaline iliÅŸkin ise kulislere, etkinliÄŸi dÃ¼zenleyen bazÄ± isimlerin "siyasete malzeme olmak istemiyoruz" mesajÄ± gÃ¶ndererek ziyaretin iptalini istedikleri iddiasÄ± yansÄ±dÄ±.

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BUTLAN SONRASI Ä°LK TEMAS

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile Grup BaÅŸkanÄ± Ã–zgÃ¼r Ã–zel "mutlak butlan kararÄ±"nÄ±n ardÄ±ndan ilk kez Meclis'teki cenaze tÃ¶reninde bir araya geldiler. Vefat eden eski CHP BalÄ±kesir Milletvekili Orhan SÃ¼r iÃ§in TBMM Åžeref KapÄ±sÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rene, SÃ¼r'Ã¼n yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ã–zel, CHP Grup BaÅŸkanvekili Murat Emir, Ä°YÄ° Parti Grup BaÅŸkanvekili Turhan Ã‡Ã¶mez, bazÄ± milletvekilleri, siyasetÃ§iler ve Meclis Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± katÄ±ldÄ±. Ã–zel'in ardÄ±ndan alana gelen KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, SÃ¼r'Ã¼n ailesi ve Ã¶n sÄ±radaki tÃ¼m katÄ±lÄ±mcÄ±larla birlikte Ã–zel ve arkadaÅŸlarÄ±yla da tokalaÅŸtÄ±.

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BÄ°RLÄ°KTE YÃœRÃœDÃœLER

Ã–zel'den birkaÃ§ sÄ±ra ileride saf tutan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, yanÄ±nda bulunan Muharrem Ä°nce ve Ä°YÄ° Partili yÃ¶neticilerle sohbet etti. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve Ã–zel daha sonra yan yana cenaze yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne katÄ±ldÄ±. Orhan SÃ¼r'Ã¼n naaÅŸÄ± araca yerleÅŸtirilirken Ã–zel ve ekibi aileye baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileyerek ayrÄ±ldÄ±. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ise cenaze aracÄ± ayrÄ±lÄ±ncaya kadar bekledi. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Orhan SarÄ±bal, Gaziantep Milletvekili HÃ¼seyin YÄ±ldÄ±z ve Ä°zmir Milletvekili Sevda Erdan KÄ±lÄ±Ã§ eÅŸlik etti. TÃ¶renin ardÄ±ndan Ã–zel Meclis'teki makamÄ±na geÃ§erken KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Meclis'ten ayrÄ±ldÄ±.

TOKALAÅžTILAR

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve CHP Grup BaÅŸkanÄ± Ã–zgÃ¼r Ã–zel mutlak butlan kararÄ± sonrasÄ± ilk kez cenaze tÃ¶reninde yan yana geldi. KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Ã–zel ve BaÅŸarÄ±r'la gergin ÅŸekilde tokalaÅŸtÄ±ktan sonra Muharrem Ä°nce'nin yanÄ±na geÃ§tiÂ GÃ¼rsu Ã–ZMEN / ANKARA

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PARTÄ° Ä°Ã‡Ä° MÃœCADELE OLARAK GÃ–RMÃœYORUZ

CHP Grup BaÅŸkanÄ± Ã–zgÃ¼r Ã–zel KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece'deki Garip Dede Cemevi'nde dÃ¼zenlenen On Muharrem Orucu ProgramÄ±'na katÄ±ldÄ±. Cemevinin bahÃ§esinde dÃ¼zenlenen programda konuÅŸan Ã–zel, "BugÃ¼n verdiÄŸimiz mÃ¼cadeleyi asla bir parti mÃ¼cadelesi, parti iÃ§i mÃ¼cadele olarak gÃ¶rmÃ¼yoruz. Bu mÃ¼cadele Ã¼lkenin birliÄŸine, beraberliÄŸine, huzuruna ve refahÄ±na kasteden bir kara dÃ¼zene karÅŸÄ± 86 milyon iÃ§in hep birlikte vermemiz gereken bir mÃ¼cadeledir" dedi. Cemevi bahÃ§esinde kurulan sofrada vatandaÅŸlarla yemek yiyen Ã–zel, Garip Baba TÃ¼rbesi'ni ziyaret etti.Â

CHP YDKâ€™DAN Ä°TÄ°RAZLARA RET

CHP YÃ¼ksek Disiplin Kurulu (YDK), tedbirli olarak kesin Ã§Ä±karma cezasÄ± istenen 4 eski il baÅŸkanÄ± ile 1 ilÃ§e belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n haklarÄ±ndaki tedbir kararlarÄ±na yaptÄ±klarÄ± itirazÄ± reddetti. Mahir Polat baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda genel merkezde yapÄ±lan toplantÄ±da, Batman Ä°l BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin YaÅŸar, Bursa Ä°l BaÅŸkanÄ± Nihat YeÅŸiltaÅŸ, Bitlis Ä°l BaÅŸkanÄ± Metin GÃ¼zelkaya ve Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Ã–zgÃ¼r Ã‡elik ile Mersin Mezitli Belediye BaÅŸkanÄ± Serkan Tuncer'in haklarÄ±ndaki tedbir kararÄ±na yaptÄ±klarÄ± itirazlar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼. YDK itirazlarÄ± reddetti. Bu isimlerin ihraÃ§larÄ± ile ilgili nihai kararÄ±n 13 Temmuz'daki YDK toplantÄ±sÄ±nda verilmesi bekleniyor.Â

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Ä°ZMÄ°Râ€™DE Ä°KÄ° BAÅžKANA DAHA GÃ–ZALTI

Ä°ZMÄ°R'in Seferihisar Belediyesi'ne yÃ¶nelik 'yolsuzluk ve rÃ¼ÅŸvet soruÅŸturmasÄ±' kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen 3'Ã¼ncÃ¼ dalga operasyonda Seferihisar Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°smail YetiÅŸkin ve BalÃ§ova Belediye BaÅŸkanÄ± Onur YiÄŸit'in de aralarÄ±nda olduÄŸu 25 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z koordinesinde, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce rÃ¼ÅŸvet suÃ§una yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda; inÅŸaat ve imar uygulamalarÄ±na iliÅŸkin sÃ¼reÃ§lerde belediye gÃ¶revlileri ile mÃ¼teahhitler arasÄ±nda usulsÃ¼z iÅŸlemler karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda elden ve banka hesaplarÄ± Ã¼zerinden rÃ¼ÅŸvet alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve verildiÄŸi belirlenmiÅŸtir. AyrÄ±ca, 31 Mart 2024 Mahalli Ä°dareler Genel SeÃ§imleri Ã¶ncesinde belediye baÅŸkan adaylarÄ± ile birinci derece yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan sistematik ÅŸekilde 28'inci dÃ¶nem Malatya Milletvekili V.A.'ya para transferleri gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸinin tespit edildi" denildi.Â