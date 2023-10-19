Kılıçdaroğlu’ndan İsrail’e: Bunun adı katliamdır

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KINAMAYLA KALINMAMALI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık da Filistin’in Gazze’de hastane bombalamasına, “Bu bir insanlık suçudur” tepkisini gösterdi. Karabıyık, “Son yaşanan olayda hastanenin bombalanması ve 500’den fazla kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralıların artması haberleri gerçekten içimizi yaktı. Bu bir insanlık suçudur. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası tüm kuruluşlar bir an önce harekete geçirilmelidir. Orada gerçekten, özellikle masum insanların, çocukların, kadınların hayatlarını kaybettiğini görüyoruz. Bu katliamın bir önce önüne geçmek, sadece kınamayla kalmamak önemlidir” dedi.