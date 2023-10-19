×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kılıçdaroğlu’ndan İsrail’e: Bunun adı katliamdır

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Kılıçdaroğlu#İsrail#Gazze
Kılıçdaroğlu’ndan İsrail’e: Bunun adı katliamdır
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 07:00

Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail’in Gazze’deki hastane saldırısı için sosyal medyadan “Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok. İsrail, insanlığa karşı suç işlemiştir. Bunun adı cinayettir, katliamdır. Lanetliyorum!” diye tepki gösterdi.

Haberin Devamı

KINAMAYLA KALINMAMALI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık da Filistin’in Gazze’de hastane bombalamasına, “Bu bir insanlık suçudur” tepkisini gösterdi. Karabıyık, “Son yaşanan olayda hastanenin bombalanması ve 500’den fazla kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralıların artması haberleri gerçekten içimizi yaktı. Bu bir insanlık suçudur. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası tüm kuruluşlar bir an önce harekete geçirilmelidir. Orada gerçekten, özellikle masum insanların, çocukların, kadınların hayatlarını kaybettiğini görüyoruz. Bu katliamın bir önce önüne geçmek, sadece kınamayla kalmamak önemlidir” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemal Kılıçdaroğlu#İsrail#Gazze

BAKMADAN GEÇME!