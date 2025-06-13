Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na ziyaret

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Kılıçdaroğlu, dün Silivri’ye giderek Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla görüştü. Ziyaretin genel başkanlığın Özgür Özel’e geçtiği kurultayla ilgili tartışmaların ardından yapılması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar ziyaret talebinin İmamoğlu’ndan geldiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, dün ayrıca Silivri’de tutuklu bulunan eski milletvekili Aykut Erdoğdu, Esenyurt, Beşiktaş, Şişli, Büyükçekmece, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Seyhan belediye başkanlarıyla da görüştü. Kılıçdaroğlu, toplam dört saat süren ziyaretin ardından, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadan Silivri’den ayrıldı.



