Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu yorumu: Tatil demek ne kadar doğru bilmiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Kafa Radyo canlı yayınında, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, “Ekrem İmamoğlu’nun deprem yaşanan Elazığ’dan kar tatiline gitmesine ilişkin Genel Başkan ne düşünüyor?” şeklindeki soruyu şu karşılığı verdi: “Elazığ’a gitmesi doğruydu. Deprem sonrası hemen büyükşehir belediyelerimizin yardım kampanyalarını organize ettik. En büyük yardımı yapan da doğal olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızdı. Orada örgütümüzün çalışmalarını, vatandaşın içinde bulunduğu durumu yerinde görmek için gitti oraya. Sonra, tatil demek ne kadar doğru bilmiyorum ama işte çocukları orada. Onları alıp birlikte İstanbul’a geldiler. Bu tür konularda duyarlı olmak gerekiyor.”

KUDÜS MİTİNGİNE KATILACAĞIM

Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi’nin düzenleyeceği Kudüs mitingine katılacağını belirterek, “Pazar günü İstanbul’da il kongremiz var. Saat 11.00-11.30 civarında başlayacak. Kudüs mitingi ise saat 14.00’te başlıyor. Bir terslik olmazsa katılacağım. Kudüs sadece CHP açısından değil, İslam dünyası açısından da önemli bir yerdir” dedi.

O GECE ZATEN BEN ORADA YOKUM

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ konusundaki açıklamaları ve AK Partili vekillerin Başbuğ hakkında suç duyurusu hakkında da Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Gece 01.00 sıralarında bir yasal düzenlemenin, bakanlıktan, ordudan, muhalefetten gizlenerek oldubittiyle kabul edilmesi, bu düzenlemeyle terfi ettirilen kişilerin 15 Temmuz ‘dan sonra neredeyse tamamının tutuklanması sıradan bir olay değildir. Salı günü grup toplantısında FETÖ’nün siyasi ayağını açıklayacağım. İsim de belge de vereceğim. Ben o zaman grup başkanvekiliyim, o gece orada yokum. Diyor ki ‘CHP de kabul etti’. Ya biz AYM’ye götürmüştük. Bunlar Meclis’in tutanaklarını dahi yalanlama noktasına geldiler.”

ONLAR AFAD’IN ÇADIRI



Kılıçdaroğlu, Elazığ'ı ziyaretinde Kızılay çadırı görmediği yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine de şu yanıtı verdi: "Onlar AFAD'ın çadırı. Bir tarafında AFAD, bir tarafında Kızılay yazıyor. Kızılay nedir? 152 yıllık bir kuruluş. 152 yıllık bir kuruluş bir yerde deprem olduğu zaman hemen gider, her türlü insani yardımı yapar. Kriz yönetimi için vardır Kızılay. AFAD depreme dayanıklı binaları yapmak, tespitleri yapmak, Kızılay'ın yetişemediği yerlere yardım etmek için vardır. 152 yıllık bir kurumu, Kızılay'ı, AFAD'ın kapsama alanına sokamazsınız. Yazıktır, günahtır.

KIZILAY BAŞKANI HESAPLARI AÇSIN

152 yıllık bir kurum kimliksiz olamaz. Benim itirazım o. Daha önce biz giderdik, her yerde Kızılay'ın çadırları vardı. Ama bu sefer Kızılay'ın çadırları yok, bağımsız Kızılay çadırı yok. AFAD'ın çadırı var. Ön tarafında AFAD, yan tarafında da Kızılay yazıyor. Kızılay neden yok orada, bizim aradığımız o. Kızılay Başkanı, bütün hesapları kamuoyuna açsın. Kimler büyük ölçüde bağış yaptı, Kızılay bu bağışları kimlere bağışladı? Bağış alan bir kurum başka bir yere bağış mı verir? Kızılay üzerinden vergi kaçırıyorlar. Ben yardım kuruluşu değil miyim Kızılay olarak? Bana yardım yapıldıktan sonra bunu kendi amaçlarım doğrultusunda harcayacağım. Ben bu parayı alıyorum başka bir yere harcıyorum. Niçin? Siyasi iktidar öyle talimat vermiş.”