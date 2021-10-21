Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu yanıtı: Giderken benden izin aldı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün kurmaylarıyla gittiği CHP Genel Merkezi’nde parlamenter sisteme dönüş çalışmaları ve son siyasi-ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Akşener ve yardımcılarının CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve heyetiyle görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü. Akşener, ziyaretinin “istişare” amaçlı olduğunu belirterken, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bir çalışmayı da ittifak ortağına sunduğunu belirtti.

AKŞENER: FENER TUTUYORUZ

Akşener, “İstişareyi çok önemsiyoruz. Karşılıklı görüş alışverişini Türkiye’de yeniden hakim kılabilmek. Türkiye’de dedikodular üzerinden, iftiralar, hakaretler üzerinden olan, ama gerçek dertler üzerinden olmayan bir siyaset var. Bu rekabeti işbirliği içinde de yapma imkanımız var. Dolayısıyla bunları başarmaya yönelik bir fener tutmaya çalışıyoruz” dedi.

Akşener, Meclis’e sunulan yeni tezkereye destek vereceklerini açıklayarak, şöyle dedi: “Uzman arkadaşlarımıza çalışma yaptırdık. Bana sunulan raporda, eleştirilerimiz baki kalmak kaydıyla evet oyu vereceğimizi ifade etmek isterim.”

Kılıçdaroğlu ise tezkereyi yetkili kurulda görüşeceklerini vurgulayarak, “MYK’da ayrıntılı olarak görüşüp parlamentoda görüşümüzü ifade edeceğiz” açıklamasını yaptı.

KAVALA YORUMU

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Akşener, Osman Kavala’nın yargılanma sürecinde yabancı büyükelçilerin çağrısı ve Dışişleri Bakanlığı’nın tepkisiyle ilgili soru üzerine, “Kavala sizin tanımınıza göre Soroscu öyle mi? Peki Soros’la masaya kim oturdu? Ben ve Sayın Kılıçdaroğlu değil. Böyle bir talepte bulunulmasını doğru bulmayız. Ama böyle taleplerin Türkiye’ye yapılır olmasına yol açmayı da doğru bulmayız”dedi.

CHP Lideri de, “Türkiye’ye dışarıdan yapılacak hiçbir müdahaleyi doğru bulmayız. Ama dışarıdan müdahale etmesine ortam hazırlayacak yönetimi de kabul etmeyiz. Geldiğimiz nokta maalesef üzücü bir nokta” diye konuştu.



Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yurt gezileri ve olası cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bir soruya ise “Bana gelmiş herhangi bir talep yok. Ayrıca giderken de zaten benden izin aldı.” dedi.