Kılıçdaroğlu’ndan il başkanlarına: ‘İktidara yürüyoruz, partiye üye kaydedin’

Partisinin 81 il başkanı ile video konferans yöntemiyle toplantı yapan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

YÜREĞİNİZDE HİSSEDECEKSİNİZ

“Sizden istediğim ne? İktidara gidiyoruz. İktidara giderken, bütün il başkanı arkadaşlarımın bu heyecanı yüreklerinde hissetmeleri lazım. Bütün il ve ilçe başkanı arkadaşlarım, evet biz iktidara gidiyoruz, iktidara yürüyen bir il başkanı sorumluluğu içinde çalışması gerekiyor. Peki bu çalışma ne olmalı? Birincisi şu: Partimizin üyesinin olmadığı yerlerde, 5, 10, 50 üyeyi partiye üye kaydetmektir. Bu yapıldığı takdirde biz sonuç alabiliriz.

KIL PAYI KAÇAN YERLERE

Son yerel seçimlerde az oyla seçimi kaybettiğimiz yerler var. Bunların üzerine yoğunlaşmamız lazım. Kazanma potansiyelimizin en yüksek olduğu yerler bunlar. İl başkanlarımızın bunu da görmesi lazım.

KENDİNİZE KARNE ÇIKARTIN

Her il başkanı kendisine karne gibi bir şey çıkartacak. Her il başkanı için bir performans kriteri belirleyeceğiz. Bu kriterlere hangi il başkanımızın uyup uymadığını, çalışıp çalışmadığını, hepsini alacağız, koyacağız bir tarafa.”

‘YOL HARİTASINI MİLLET İTTİFAKI İLE BELİRLEYİN’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu il başkanlarına, “Bir sonraki seçimde izlenecek yol haritasının belirlenmesi ve millet ittifakı paydaşları ile müzakere edilmesi” talimatı verdi.