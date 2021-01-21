Kılıçdaroğlu’ndan iki vekilin mektubuna yanıt: ‘CHP’de genel başkana mektup yazılmaz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu daha sonra meclis salonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldırıya ilişkin soruya, “Saldırıyı yapanların, faillerinin bulunması, adalete teslim edilmesi, sayın savcının bu konuda soruşturma yapması güzel bir şey. Ama savcının tehdit edilmesi, ülkede geldiğimiz noktayı göstermesi açısından çok önemli” diye cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Olayı soruşturacaksınız, soruşturan savcı tehdit ediliyor. Tehdit edenler belli, odak noktaları belli, bunun üzerine de kararlılıkla gitmek lazım. Demokrasi şiddete karşı çıkar. Dolayısıyla Erdoğan’ın da Sayın Bahçeli’nin de kamuoyunun önüne çıkıp, ‘Biz yapılan olayların karşısındayız. Türkiye bunları kabul etmez. Şiddete başvuranlar ve şiddeti özendirenler yakalanmalı ve yargılanmalı’ diye açıklama yapmalıdırlar. Ben yaptım, onlar da yapsınlar.”

‘GENEL BAŞKANA GELİNİR, KONUŞULUR´

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy imzasıyla yayınlanan mektupla ilgili soruya da yanıt veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nde genel başkana mektup yazılmaz. Genel başkandan randevu alınır, gelinir, konuşulur. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partilere benzemez. Kim arzu ediyorsa telefonu açar, randevuyu ister. Gelir, otururuz, konuşuruz. Varsa bir sorunları dinleriz. Sorun varsa çözeriz. Yoksa, ‘Ben mektup yazdım’ gibi şeyleri kabul etmeyiz ve doğru değil.”

Konuşmasında CHP’li Muharrem İnce’nin kuracağı yeni partiye de değinen Kılıçdaroğlu, “Hayırlı olsun diyeceğiz, ne diyeceğiz. Parti kurmak serbesttir. İsteyen arkadaşlar parti kurarlar” dedi.