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Kılıçdaroğlu’ndan iki suç duyurusu

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Nevşin Mengü
Kılıçdaroğlu’ndan iki suç duyurusu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 07:00

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Emrah Gülsunar hakkında “hakaret”, “iftira” iddiasıyla  suç duyurusunda bulundu.

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CHP’nin 38. Kurultayı’nda bazı delegelere para verildiği iddialarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve Kılıçdaroğlu’nu mağdur sıfatıyla ifade vermeye davet etmişti. Ancak Kılıçdaroğlu gitmeyeceğini açıklamıştı. Nevşin Mengü de Kılıçdaroğlu’nun ifadeye gitmemesine ilişkin, “Benim Ankara’dan çok güvenilir kaynaklardan aldığım bilgi şu, savcı şu mesajı iletmiş, ‘Kemal Bey gelir ve ‘CHP’de yolsuzluk olabilir mi? Ben o zaman genel başkandım, kendi düzenlediğim kurultayda böyle bir şey olmamıştır’ derse bu dosyayı kapatırız’ demiş savcı. Ancak Kılıçdaroğlu yine de ifade vermeye gitmemiş” iddiasında bulunmuştu. Emrah Gülsunar da bu paylaşımı alıntılayarak  “Yüzüne tükürülmelidir” demişti.

 

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Nevşin Mengü

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