Kılıçdaroğlu’ndan iki suç duyurusu

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CHP’nin 38. Kurultayı’nda bazı delegelere para verildiği iddialarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve Kılıçdaroğlu’nu mağdur sıfatıyla ifade vermeye davet etmişti. Ancak Kılıçdaroğlu gitmeyeceğini açıklamıştı. Nevşin Mengü de Kılıçdaroğlu’nun ifadeye gitmemesine ilişkin, “Benim Ankara’dan çok güvenilir kaynaklardan aldığım bilgi şu, savcı şu mesajı iletmiş, ‘Kemal Bey gelir ve ‘CHP’de yolsuzluk olabilir mi? Ben o zaman genel başkandım, kendi düzenlediğim kurultayda böyle bir şey olmamıştır’ derse bu dosyayı kapatırız’ demiş savcı. Ancak Kılıçdaroğlu yine de ifade vermeye gitmemiş” iddiasında bulunmuştu. Emrah Gülsunar da bu paylaşımı alıntılayarak “Yüzüne tükürülmelidir” demişti.