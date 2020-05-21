Sorunları aşmak için kavgadan uzak durmalı

SORUNU OLAN BİR ÜLKEYİZ

“Gerçekten de ciddi sorunlar var. Pandemi, ekonomi, işsizlik, yoksulluk... Çok sorunu olan ülkeyiz. Bu sorunları aşmak için kavgadan uzak durmak gerekiyor. Sorun hepimizin ortak sorunu. Çözülecekse, şu veya bu şekilde uygarca tartışmak lazım.

ELEMAN DA VERDİK ARAÇ DA

Adana’da 195 personelimiz valilik ve kaymakamlığın emrinde çalışıyor. Türkiye genelinde 2 bin 554 personel vali ve kaymakam emrinde çalışıyor. Adana’da 65 belediyelere ait araç valilik ve kaymakamların emrinde. Türkiye genelinde 720 aracı belediyelerimiz tahsis etmiş. CHP’li belediyeleri terör örgütü ile bir tutuyor. Akıl mantık yok burada. Basit bir tartışma yüzünden olay devasa büyüdü. Niye? CHP’li belediyeleri kötülemek için.

HAKSIZ YERE İÇERDE

Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı’nın haksız yere tutuklanması kamuoyu vicdanını sızlatmıştır. Gerginlik yaratmak istiyorlar. ‘Gençlik kolları başkanı tutuklandı o zaman CHP’nin bütün gençleri sokağa çıkacak, bunun hesabını soracak.’ Hayır. Ben bu milletin vicdanına, ahlakına, ferasetine güveniyorum. Haksızlığı bütün millet görüyorsa biz onlarla özel bir tartışma alanı yaratmadan inandığımız yolda halka hizmet etmeye devam edeceğiz. Gerginlik yaratıyorlar, kavga yaratmak istiyorlar, bizi sokağa davet ediyorlar. Bizim bir sorumluluğumuz var, ahlak anlayışımız var. Bizim gerginlikleri değil, toplumu kucaklayan bir anlayışımız var. Vefa grubunda çalışan bir arkadaş bu arada. Orada bir tartışma dolayısıyla kendisine silah çekiliyor. Çeken kaymakamın koruması. Kaymakamlığın önündeki görüntüleri de istedik, vermiyorlar. Erdoğan, en ufak şeyde ‘Acaba ben CHP’yi nasıl suçlarım’ arayışı içinde.

KUMPASI YIKMAK GÖREVİMİZ

İYİ Parti için kumpas kurdular, kırdık. DEVA ve Gelecek Partisi için kumpas kurulursa biz, kurulan kumpası yıkmak zorundayız. Demokrasilerde rekabet ahlaki kurallar içinde olmalı. Biz milletvekili vereceğiz diye bir taahhütte bulunmadık. Ben Gelecek Partisi’nin de, DEVA Partisi’nin de genel başkanı ile bunları konuşmadım. Demokrasiye kumpas kurulursa yıkmak görevimizdir.

KAVGA HALİNE GETİRMEYECEĞİZ

(İş bankası) Darbe dönemlerinde uygulamalar 20 Temmuz sonrasında devam ediyor. Kenan Evren geldi ve aldı, Atatürk’ün mirasını çiğnedi. Aynı mirası bunlar da çiğnemek istiyorlar. Bunu temel bir kavga haline dönüştürelim istiyorlar. Geçmişte darbeciler yaptı hukuk yoluna başvurduk aldık. Yine hukuk sistemine gideceğiz ve bunu alacağız. Bunu özel bir kavga haline getirmeyeceğiz.

MİLLİ İRADEYE DESTEK VERİYORUM

(Kayyım atamaları) Biz halkın oylarına başvuruyoruz demokrasi için. İster muhtar seçimi ister milletvekili seçimi olsun. Halk bir kişiyi seçiyor. Onu görevden alıyorsunuz yerine kayyım atıyorsunuz. Niçin darbe döneminde çıkan yasalar dolayısıyla alıyorsunuz. Milletin iradesine darbe vuruyorsunuz. Ben buna karşı çıktığım zaman ‘Eyy Kılıçdaroğlu sen teröre destek veriyorsun.’ Ben milli iradeye destek veriyorum, halkın iradesine destek veriyorum.

KAÇA VERDİLER

Atatürk Havaalanında bir hastane yaptılar, bu hastaneyi verdiler bir firmaya, kaça verdiler kim verdi belli değil. Bu hastane masraflarını ben ödüyorum, çiftçimiz, sanayicimiz, memurumuz ödüyor. Firma belki bağış olarak yapıyor onu da bilmiyoruz. Bu demokrasi midir, bu ahlak mıdır?” ◊ ANKARA