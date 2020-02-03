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Kaan ULU/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2020 - 11:40,Son Güncelleme:/

Kılıçdaroğlu'ndan İdlib'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

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Kılıçdaroğlu'ndan İdlib'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun'' dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından İdlib'de 4 askerin şehit olduğu, 9 askerin ise yaralandığı, Suriye rejiminin saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Kılıçdaroğlundan İdlibde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

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