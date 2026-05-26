Kılıçdaroğlu’ndan hızlı başlangıç

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne gidişi konusunda, kendisine yakın isimlerin “Acele etmeyecek” açıklamalarının aksine, bayramda gitme kararı aldı. Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00’de Genel Merkez’e giderek partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Basın Danışmanı Atakan Sönmez, daha önce bayramın ikinci günü için planlanan bu programda, partiler arası bayramlaşmayla çakışmaması için değişikliğe gidildiğini bildirdi. Kılıçdaroğlu’nun vatandaşlara hitap etmesi de bekleniyor.

‘A TAKIMI’NI OLUŞTURUYOR

Kılıçdaroğlu, ‘A Takımı’ olarak nitelenen Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) oluşturmak için de kolları sıvadı. Kılıçdaroğlu’nun 7-8 kişilik bir MYK için çalışmalara başladığı konuşulurken, Gürsel Erol ve Ali Öztunç’un MYK’da yer almaları için yapılan teklifi geri çevirdikleri öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun ‘mutlak butlan’ kararının ardından yayınladığı video mesajını paylaşan 22 milletvekili arasında yer alan Erol ve Öztunç, Genel Merkez’e yönelik polis müdahalesini kınayıp, en kısa sürede kurultaya gidilmesi için paylaşımlarda bulunmuşlardı. Özgür Özel yönetimi döneminde parti içi muhalefetin etkin isimlerinden olan Oğuz Kaan Salıcı’nın da bu yönde kendisine gelebilecek olası bir teklifi kabul etmeyeceği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu’nun MYK’sında yer alabilecekler arasında son MYK’da da yer alan Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik ve Faik Öztrak’ın yanı sıra Mehmet Akif Hamzaçebi, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm ve Deniz Demir’den söz ediliyor. Son MYK’da yer alan isimlerden Semra Dinçer ve Neslihan Hancıoğlu’nun adı da yeni MYK için geçerken, kulislerde ise Dinçer’in Genel Merkez’in tahliye görüntülerinin ardından yaptığı kınama içerikli paylaşımına dikkat çekiliyor.

‘ARINMA KOMİSYONU’

Kılıçdaroğlu’nun “Arınma” çıkışıyla ilgili de yakında önemli bir adım atarak, ‘Yolsuzluklarla Mücadele Komisyonu’ kuracağı konuşuluyor. Bu görev için, Akif Hamzaçebi’nin adı öne çıkıyor. Partiden ihraç edilecek ya da üyeliği askıya alınacaklarla ilgili kararların bu komisyona göre şekillenebileceği belirtiliyor.

PM’DE KRİTİK DENGE

CHP’de olaylı bir şekilde yaşanan yönetim değişikliğinin ardından Kılıçdaroğlu’nun partinin en üst karar organı Parti Meclisi’ni (PM) toplayıp toplamayacağı merak konusu oldu. Kulislere, PM’nin 1 Haziran’da toplanmasının planlandığı bilgisi yansıdı ancak buna ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden bir açıklama yapılmadı. Kulislerde ise 60 kişilik PM’deki kritik dengeye dikkat çekiliyor.

PM üyeleri arasında Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden kulislere yansıyan ‘ihraç edilecekler’ listesinde adları geçen bazı isimlerin de aralarında yer aldığı Özel’in yakın kurmaylarından Umut Akdoğan, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Zeynel Emre, Murat Emir, Ulaş Karasu, Gamze Taşçıer, Gökan Zeybek, Bülent Tezcan, Seyit Torun, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Gökan Günaydın, Ali Mahir Başarır, Aysu Bankoğlu, Aylin Nazlıaka, Sevgi Kılıç, Gökçe Gökçen, Sezgin Tanrıkulu ve Yunus Emre bulunuyor.

CHP’DE HAZIRLIK

CHP Genel Merkezi’nde, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından yaşanan gelişmeler ve polis müdahalesi sırasında çıkan arbedede binada hasar oluştu. Genel Merkez girişinde ve iç bölümlerinde kırılan camlar, zarar gören kapılar ve dağılan parçalar dikkat çekti. Polis müdahalesinde ekiplerin kestiği demirler onarıldı. Günsu ÖZMEN / ANKARA





