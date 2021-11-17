Kılıçdaroğlu’ndan ‘helalleşme’ açıklaması: Açık yaralar var, sarmamız lazım

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BEMBEYAZ BİR TÜRKİYE...

“Dün akşam Türkiye’ye yazdığım bir mektubu okuyacağım size. Hafta sonu bir video ile milletimize seslenme ihtiyacı duydum. İktidara geliyoruz ama bunun bana yetmediğini anlatmaya çalıştım. Ülkemizin makus talihini kırabiliyor muyum? Eğer kırabiliyorsam iktidar olayım. Olayım ki çocuklarımıza bembeyaz Türkiye bırakalım.

BAŞI KAPALI KIZLARIMIZLA...

Yaralarımızı sarmamız lazım. Yaralar hâlâ açık ama yapacağız. Çocuklarımız için, geleceğimiz için yapacağız. Helalleşme ile hukuku karıştıranlar oldu. Helalleşmek yüzleşmek, barışabilmek, devam edebilmek demektir. Bunu yarası olan topluluklara yapacağız. Biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz.

ROBOSKİ İLE, AHMET KAYA İLE...

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Roboski ile helalleşeceğiz. Hukuk başka, helalleşme başka. İnsanlara devlet tazminat ödeyecek ama bir taraftan da helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurları ile Diyarbakır hapishanesi mahkumları ile helalleşeceğiz. Mahallerine lüks siteler dikilen Romanlarla helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz.

6-7 EYLÜL MAĞDURLARI İLE...

Varlık vergileri altında inim inim inleyen azınlıklar, 6-7 Eylül olaylarının mağdurları ile helalleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşeceğiz. Bugün Londra’ya göç etmiş en parlak beyinlerimiz ile helalleşeceğiz. Ali İsmail Korkmaz’ın ailesi ile helalleşeceğiz, Soma ile helalleşeceğiz. Darbeciler tarafından bir sağdan bir soldan gencecik çocuklarımız asıldı bu ülkede, o insanlarımızla helalleşeceğiz.

BİRİNİN YAPMASI GEREKİYORDU

Helalleşeceğiz dostlarım ve yakın bir gelecekte bir gün çocuklarımız geçmişe baktıklarında ‘Neler olmuş ama önümüze bakmayı bilmişiz, helal olsun onlara’ diyecekler. Bütün baskıyı biz yaşayacağız ama birinin bunu yapması gerekiyordu. Nasip bize oldu.”

BAHÇELİ’YE SESLENDİ: ‘ORTAĞI DEĞİLİM DİYORSUN’ AMA...

Kılıçdaroğlu grup toplantısında MHP Lideri Bahçeli’ye de şunları söyledi: “Bugün diyor ya Sayın Bahçeli, ‘EYT’liler çözülmeli, 3600 çözülmeli, asgari ücret yükseltilmeli.’ Elinden tutan mı var? Hükümetin ortağısın. ‘Ortağı değilim’ diyorsun ama koşulsuz ortağısın.”