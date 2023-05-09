Kılıçdaroğlu'ndan HDP yanıtı: Destekten memnunuz

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "HDP'nin de dahil olduğu bir ittifak var, o ittifakın bütün bileşenleri bize destek oluyorlar. Biz bu destekten memnunuz. 'Şu bize destek vermesin, o bize destek versin' öyle bir şey yok. Herkesin oyunu istiyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, HDP'ye verilmiş bir sözleri olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, "Kimseye bir söz falan, bizim dışımızda bir partiye size şu sözü veriyoruz deme şansımız yok. Herhangi bir ödün vermek ya da sizin talebinizi aynen kabul ediyoruz gibi bir tablo hiç olmadı.

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'İNCE'YE TEKLİF YAPILDI AMA KABUL EDİLMEDİ'

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin "Davutoğlu ve Babacan ittifaktan çıksın, koşulsuz destek olurum" teklifini de değerlendirdi. Kılıçdaroğlu "Cevabım yok. Biz yolumuza devam ediyoruz. Memleket Partisi'ni ziyaret ettikten sonra Engin Altay'ı Muharrem Bey'e gönderdim akşam. Bir teklif yapıldı ama kabul edilmedi" dedi.

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Kılıçdaroğlu, seçim öncesi kurgu bir video yayınlanacağı iddiasına ilişkin "Bunlar bu gidişin düzelmesi için elbette ki gelip bilgi veriyorlar. Devlete sadık, devletini seven, gidişten rahatsız olan ve bunun düzelmesini isteyen bürokrasi var bu ülkede" dedi.