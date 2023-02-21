Kılıçdaroğlu’ndan Hatay talimatı

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CHP’den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında oluşturulacak bir uzman heyet Hatay Büyükşehir, Arsuz, Defne ve Samandağ belediyelerinin sorumluluklarını araştıracak.

İSTİFA ÇAĞRILARI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a, imar uygulamaları nedeniyle hedef alan iddialar üzerine istifa çağrıları yapıldı.

CHP çevreleri Hürriyet’e şu değerlendirmeyi yaptılar: “Sorumluluktan kaçmayız, gereğini de yaparız.” (Turan YILMAZ / ANKARA)





‘BOŞ DURAN FİNANS MERKEZİNİ AÇIN’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır’da incelemelerde bulundu. Kayapınar ilçesinde bulunan çadır kente giden Akşener, çocuklarla ilgilendi.88 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi’nde de inceleme yaptı. Akşener, “Aile mahremiyetine göre 6 veya 10 kişinin yurt içerisinde odaya sığdırılması doğru ve mümkün değildir. İstanbul’da finans merkezi diye bomboş duran bir yer var. 100 bin insanın yaşayabileceği bir yer. Derhal kardeşlerimizin yaşayacağı alan haline getirilmelidir” dedi. (DHA)