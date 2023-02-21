Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kılıçdaroğlu’ndan Hatay talimatı

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Kılıçdaroğlu#Selin Sayek Böke#Meral Akşener
Kılıçdaroğlu’ndan Hatay talimatı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremde büyük hasar gören Hatay’da CHP’li büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle ilgili iddialar üzerine harekete geçti.

Haberin Devamı

CHP’den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında oluşturulacak bir uzman heyet Hatay Büyükşehir, Arsuz, Defne ve Samandağ belediyelerinin sorumluluklarını araştıracak.

İSTİFA ÇAĞRILARI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a, imar uygulamaları nedeniyle hedef alan iddialar üzerine istifa çağrıları yapıldı.

CHP çevreleri Hürriyet’e şu değerlendirmeyi yaptılar: “Sorumluluktan kaçmayız, gereğini de yaparız.” (Turan YILMAZ / ANKARA)

Kılıçdaroğlu’ndan Hatay talimatı

‘BOŞ DURAN FİNANS MERKEZİNİ AÇIN’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır’da incelemelerde bulundu. Kayapınar ilçesinde bulunan çadır kente giden Akşener, çocuklarla ilgilendi.88 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi’nde de inceleme yaptı. Akşener, “Aile mahremiyetine göre 6 veya 10 kişinin yurt içerisinde odaya sığdırılması doğru ve mümkün değildir. İstanbul’da finans merkezi diye bomboş duran bir yer var. 100 bin insanın yaşayabileceği bir yer. Derhal kardeşlerimizin yaşayacağı alan haline getirilmelidir” dedi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kemal Kılıçdaroğlu#Selin Sayek Böke#Meral Akşener

BAKMADAN GEÇME!

Depremden etkilenen sevdiklerimize nasıl yardımcı olabiliriz Bunlar da geçecek demeyin... | 10 SORUDA Psikolojik ilk yardım

Depremden etkilenen sevdiklerimize nasıl yardımcı olabiliriz? 'Bunlar da geçecek' demeyin... | 10 SORUDA Psikolojik ilk yardım

#Deprem
Kolon kesildiği nasıl anlaşılır Vatandaş ne yapabilir 6 SORU 6 YANIT | ‘Kolonu kesik bina depremsiz de çökebilir’

Kolon kesildiği nasıl anlaşılır? Vatandaş ne yapabilir? 6 SORU 6 YANIT | ‘Kolonu kesik bina depremsiz de çökebilir’

#Deprem
Kiracı da risk tespiti isteyebilir

Kiracı da risk tespiti isteyebilir

#Deprem