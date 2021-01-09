ANKARA
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Kılıçdaroğlu’ndan Göktepe’yi anma mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görev başındayken polisler tarafından dövülerek öldürülen gazeteci Metin Göktepe’nin ölüm yıldönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Kılıçdaroğlu, Metin Göktepe’nin fotoğrafına da yer verdiği mesajında, “Tek amacı gerçekleri haber yapmaktı; gözaltına alındı ve katledildi. Ne Fadime Ana’nın gözyaşı dindi ne de milyonlarca insanın vicdanı bu vahşeti kabul edebildi. Bugün de boyun eğmeyen basına karşı baskılar devam ediyor. Bu düzeni değiştirmek Metin Göktepe’ye karşı sorumluluğumuzdur” dedi.
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