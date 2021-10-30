Kılıçdaroğlu'ndan flaş adaylık açıklaması: Çok kişi geliyor... Rapor yazan, özgeçmiş bırakanlar var

Haberin Devamı

"Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusunun yanıtı için gözler o ittifaktaki partilerin liderlerinin açıklamalarında. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret ettiği sözlerinden sonra bu kez dikkat çeken açıklama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

"ÖZGEÇMİŞ BIRAKANLAR OLUYOR"

Kılıçdaroğlu, “Doğrusu çok kişi geliyor. İş dünyasından, eski politikacılardan, bürokratlardan, başka kesimlerden… Rapor yazıp getirenler, özgeçmiş bırakanlar oluyor. Böyle bir beklenti var. Sanıyorum diğer liderlere de gidenler var” diyen CHP lideri, “Herkese aynı şeyi söylüyorum. Buna Millet İttifakı olarak karar vereceğiz. Ve henüz Sayın Meral Akşener ile olsun, görüştüğümüz diğer liderlerle olsun adayın kim olması gerektiği konusunda bir konuşmamız olmadı” ifadelerini kullandı.

"KİMSEYE OLAMAZSIN DEMEDİM"

Haberin Devamı

Gazeteci Murat Yetkin’in sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Peki, gelenlere ‘Olmaz’ deyip söylentilerin önünü kesme yoluna neden gitmiyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Birincisi, kimseye ‘Sen olmazsın’ ya da ‘olamazsın’ demiyorum. Çünkü Millet İttifakı olarak belki de bir liderin önerisi o isimlerden birisi olabilir. O yüzden ben ‘olmaz’ deme hakkını tek başıma kendimde görmüyorum. İkincisi, böyle bir negatif dil kullanmak benim doğama aykırı. Ama ben kimseye olumlu bir yanıt vermiş de değilim. Defalarca adayı birlikte belirleyeceğimizi söyledim, söylüyorum.”