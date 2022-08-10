Kılıçdaroğlu’ndan EYT mesajı: ‘Çözerse Bay Kemal çözer’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’nin tatile girmesinin ardından 8 ilde 8 grup toplantısı programı kapsamında Erzurum’un ardından 2’nci grup toplantısını Edirne’de, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenledi. Parti yönetimi, milletvekilleri ve partililerin katıldığı toplantı, halka açık yapıldı.

‘SEN YARGIÇLIK YAPAMAZSIN’

Grup toplantısındaki konuşmasında Türkiye’deki adalet sistemini eleştiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Yargıya bakın, sarayın talimatını dinleyen savcı hemen alınır, süratle Yargıtay üyesi yapılır. Bir tek Yargıtay kararının altında imzası olmadan Anayasa Mahkemesi’ne üye seçilir. Bay Kemal de bunu yiyecek, yemezler. Yargıtay’da o kadar çalışan yargıç var ve onların her birisinin imza attığı kararlar var. Bu kadar yargıç varken, yıllardır orada çalışırken, birisi paraşütle gelecek, niçin? Eğer yargıç birilerinin talimatıyla, birilerinin lütfuyla bir koltuğa gelmişse yargıçlık yapamaz. Dolayısıyla çoklu organ yetmezliği derken yargının içinde bulunduğu durumu da hepimizin görmesi lazım.

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SİYASİ PARTİLER YASASINDA ANLAŞTIK

Siyasi partiler yasasında ciddi bir değişiklik gerekiyor. Bu konuda 6 lider anlaştık ve görüş birliğine vardık. Bu konuyu kamuoyuyla paylaştık. Tek kişinin iradesine Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni de bırakmayacağız. Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Cumhurbaşkanı, halkın cumhurbaşkanı olacak. Birilerinin cumhurbaşkanı olmaz. Ya ona başka bir isim bulacaksın ya da cumhurbaşkanlığı unvanını kullanmayacak. Neyi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz.

DÖVİZ GARANTİSİ FALAN OLMAYACAK

Bu yılın ilk 6 ayında bankaların kârı yüzde 400. Hiçbir meslek grubu yüzde 400 kâr elde etmedi, bankacılık hariç. Yüzde 400 kâr. Neymiş? Beyefendi faize karşıymış. Ne yapacaksın? Karşı olduğunu söyleyeceksin. Birileri malı götürecek. Sadece bu mu? Hayır, kur korumalı mevduat. Ekonominin kalbine yerleştirilmiş bombadır diyorlar. Bomba değil, atom bombası. Buradan kur korumalı mevduat sahiplerine, yani bir avuç kişiye sesleniyorum. Bizim iktidarımızda sadece ve sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi falan filan yok. Türkiye sömürge bir ülke değildir. Çiftçilerin de banka ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden aldıkları kredilerin faizlerini sileceğiz.

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GENÇLERE SÖZ VERİYORUM

Gençlere söz verdim. O sözü de Allah nasip eder sizlerin oylarıyla iktidara geldiğimizde göreceksiniz. En geç 1 yıl içinde Türkiye’de yurt sorununu çözeceğiz. 1 kişilik, 3’er kişilik odalar sıcak suyu, soğuk suyu, geniş bant internet erişimi olacak. Bir şey daha söyleyeyim EYT sorununu çözecekse bir kişi çözer. Onun adı da Bay Kemal. Hiç endişe etmeyin.”

BARIŞ AKADEMİSYENLERİ GÖREVE İADE EDİLECEK

Barış akademisyenlerini derhal bir kararnameyle 1 hafta içinde görevlerine iade edeceğiz. Bir üniversitede her türlü düşünce, özgürce tartışılmalıdır. Bütün aykırı düşüncelere bizim ihtiyacımız var. Hiçbir aykırı düşünceden korkmamak lazım. Üniversitelerden hocalar atıldı. Üniversitelerde araştırma sayıları giderek düşüyor. İranlı üniversitelerin ürettiği bilgi sayısı, Türk üniversitelerini geçti. Bu benim yüreğimde derin acılardan biridir. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde nasıl olur da bilimsel araştırmalar bu kadar yerlerde kalır? Aslında bizim gerçek bir üniversite sayımız, toplasanız 10-15’i aşmaz. Diğerleri adı üniversite ama gerçek anlamda üniversite değil. Bol miktarda mezun veriyoruz.

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TON BAŞINA 16 BİN LİRA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükdöllük köyünde ayçiçeği tarlasında çiftçilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, “Ton başına bir fiyat verilmesi lazım, makul olan fiyat ton başına 16 bin lira, destek hariç. Eğer bu alım fiyatı deklare edilir ve çiftçiden ton başına 16 bin liradan alınırsa çiftçi en azından bırakın kâr etmeyi, önümüzdeki yıl bunu ‘ekebilirim’ diyecektir” dedi.