Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: ‘Yeni sığınmacılar için anlaşma imzalama’

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “Avrupa liderleri, ‘Afganistan sığınmacı sorununu Türkiye ile halletmeliyiz’ demeye başladılar. AB neden İran’la değil de Türkiye ile konuşalım diyor? Komşu değiliz, neden biz? Siz verin bu sorunun yanıtını sevgili halkım. Sizce İran böyle bir sığınmacı anlaşmasına ‘evet’ der mi? Saray iktidarı ne yapıyor? Taliban’la konuşacağım diyor. Afganistan’la aramızda 2.940 km mesafe var, sığınmacı İran’dan geliyor, İran yerine neden Taliban’la konuşuyorsun? Bir kez daha söylüyorum, yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan!”

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