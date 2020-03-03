Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Çanakkale ile İdlib’i ancak bunlar bir tutar

Basına kapalı yapılan toplantıda, 28-29 Mart’ta Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda iki gün sürecek 37’nci Olağan Kurultay da değerlendirildi. Kurultayın ana sloganının “İktidar” olması kararlaştırılırken, “adalet için iktidar”, “özgürlük için iktidar” “demokrasi için iktidar” ve benzeri sözler kurultay salonuna asılacak afişlerde yer alması benimsendi. Kurultaya yönelik bildiri, e-bildiri, broşür ve tanıtım filmlerinde de bu ifadeler kullanılacak.

PUTİN’İN GÖZLERİNE BAKARAK SORUN

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Moskova’ya gitmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Moskova’ya gittiğinizde Putin’e gözlerine bakarak, ‘Askerlerimizi neden şehit ettiniz?’ diye sorun” diye seslendi. Basın toplantısı yapan Öztrak, özetle şunları söyledi:

“Kalleş bir saldırıyla 34 kahraman Mehmetçiğimiz şehit düştü. Bu, Kıbrıs’tan bu yana, yabancı bir ordunun saldırısında yaşanan en büyük asker kaybımızdır.



ANAYASA’YA AYKIRI



Sayın Erdoğan ‘savaş diyebiliriz’ diyor ama bu savaş ise olan biten Anayasaya aykırıdır. Biz TBMM olarak kendilerine savaş izni vermedik. Terörle mücadele ve göçün engellenmesi için verdik tezkereyi.