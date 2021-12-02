Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Helalleşmeyi kavrayamamış

Haberin Devamı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün FOX TV’de katıldığı programda ekonomiyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Ya konuştukça batırıyorsun ülkeyi, Allah aşkına bir sus ya” diye seslendi. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Faizi savunmuyoruz, inmeli ama nereden inecek? Çiftinin, esnafın faizini indirdiniz mi, hayır. Faizi indirdik diyor. Bu politikayla ekonomi düzelmez. Merkez Bankası kuruluşundan bu yana Türkiye’nin en önemli, saygın kuruluşlarından biri olmuştur. Paranın değerini korumak için elinden gelen çabayı göstermiştir. Bu tablonun nedeni Merkez Bankası’nın devreden çıkarılmasıdır. İktidar olunca ilk esnafın, çiftçinin faizlerini sileceğim. EYT de çıkacak.

KONUŞTUKÇA BATIRIYORSUN

Ya konuştukça batırıyorsun ülkeyi. Allah aşkına bir sus ya. Bilerek konuşsa eyvallah diyeceğim. Ekonomi denen bir bilim var, maliye para politikası var, bundan haberi yok. Bütçe getirdiler zaten eskidi, öngördükleri kur iki sene sonrasını geçti. Çare erken seçim. Türkiye üretimden kopartılıyor. Türkiye’yi fakirleştirelim, fakirliğini satalım, bize döviz gelsin. Allah aşkına hangi iktisat kitabında yazıyor bu. ‘Kitap yazdım’ diyor. Hangi kitap bu? Bulsam alıp okuyacağım ama böyle bir kitap yok.

Helalleşme tek taraflı olmuyor. TL’nin değeri düşüyor, döviz karşısında kan kaybediyorsa, tank palet fabrikasını Katar Ordusu’na veriyorsan eleştirmek en doğal hakkım; ben buna itiraz ederim. Helalleşmenin ne olduğunu kavrayamamış. ‘Ben seninle helalleşmeyeceğim.’ O senin bileceğin iş. Bu konuda adım atması gereken kendisidir. Benim kimseyle özel bir kavgam yok. Asla. Şahsi olarak bir kavgayı da alıp bir yerlere taşımam.

Haberin Devamı

ÖNEMLİ BİR ADIM

(Selahattin Demirtaş’ın helalleşme çağrısına destek vermesi) Teşekkür ediyorum. Doğru görüyor Selahattin Bey. Önemli bir adım. Biz mutlaka bir gelecek inşa etmeliyiz ve birlikte inşa etmeliyiz. Geleceğe gidecekseniz geçmişin yaralarını kanatmamanız lazım. Ben bunu söylüyorum.”

BİRLİKTE ADAYIMIZI BELİRLEYECEĞİZ

(Cumhurbaşkanı adaylığı) Cumhur ittifakı adayını belirledi. Millet ittifakında demokrasi var, kendi aramızda konuşacağız. Henüz masaya getirip konuşmadık. Konuşmadığımız bir konuyu benim dillendirmem yanlış olur. Bir araya gelip adayımızı belirleyeceğiz. Devlet aklıyla, ailesiyle, yaşamıyla ülkeye örnek olacak birini buluruz, ülkeye cumhurbaşkanı olacak. (Liderler kabinede yer alacak mı?) O konuda da karar vereceğiz. Merkel, liderler toplantısına kendisinden sonraki başbakan olacak lideri de götürdü, Almanya bunun için güçlü.

BAHÇELİ’YE ÜZÜLÜYORUM

Haberin Devamı

(MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, Türkeş’i anma programındaki olaylarla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı suçlaması) Böyle bir olayı araştırmadan doğrudan Mansur Yavaş’ı hedef alıp onu suçlaması doğru değil. Yavaş, siyasi tartışmalardan uzak duran biri. 6 milyon Ankaralı’yı kucaklıyor. Neden böyle bir suçlama yapıldı akıl alır şey değil. Bahçeli’nin yapması gereken, baskını düzenleyenleri kınamasıdır. Onları partide tutmayıp ‘atacağım’ demesi gerekirdi. Aksine, hiç ilgisi olmadığı halde Yavaş’ı suçladı. Eğer siz bir siyasi partinin genel başkanı olarak kendinizi başka bir yere konumlandırıp, AK Parti kazansın diye kendi partinizi ve ülkücüleri feda etmeye hazır bir pozisyon takınmışsanız, siz artık siyaset üretmezseniz. Bahçeli’nin pozisyonuna emin olun üzülüyorum.