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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a bürokrat yanıtı

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#NATO
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a bürokrat yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini hedef alan sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “‘Bürokrasiye demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyenler devletin düşmanıdır’ demişsin Erdoğan. Doğrudur... Zaten ben, bu devletin şerefli evlatlarına ‘kanun dışı emirleri uygulamayın’ diye seslenmiştim. Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak...” dedi.

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Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin NATO’dan çıkılması önerisine ise yine Twitter’dan cevap verdi: “NATO, Türkiye için gereklidir ancak iktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim. ABD Yunanistan’ı üslerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye’deki ABD askeri tesislerini kapamayı getirsinler Meclis’e, Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz.”

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a bürokrat yanıtı

DAVUTOĞLU ZİYARET ETTİ

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Davutoğlu’nu CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek karşıladı. Kılıçdaroğlu makamında ağırladığı Davutoğlu ile baş başa görüştü. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#NATO

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