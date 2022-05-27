Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a bürokrat yanıtı

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Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin NATO’dan çıkılması önerisine ise yine Twitter’dan cevap verdi: “NATO, Türkiye için gereklidir ancak iktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim. ABD Yunanistan’ı üslerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye’deki ABD askeri tesislerini kapamayı getirsinler Meclis’e, Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz.”

DAVUTOĞLU ZİYARET ETTİ

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Davutoğlu’nu CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek karşıladı. Kılıçdaroğlu makamında ağırladığı Davutoğlu ile baş başa görüştü. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)