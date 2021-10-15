Kılıçdaroğlu’ndan dolar tweeti: ‘Halkımızı fakirleştiriyorlar’

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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden, “Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı (Şahap Kavcıoğlu) el ele verdi, halkımızı fakirleştiriyorlar. Bu açıkça millete zulümdür. Şunu da söyleyeyim, Merkez Bankası Başkanı’nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor. Unutmayacağım bunu!” mesajını paylaştı.