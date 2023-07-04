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Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Değişime değil değişmeyene odaklanmak hata

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Kılıçdaroğlu#Değişim#CHP
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 14:46

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "değişim" çağrılarına yeni bir yanıt verdi. "CHP tek adam partisi değil" diyen Kılıçdaroğlu, "Neyin değiştiğine değil, neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.

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Seçim sonrası CHP'de değişim tartışmaları sürüyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, "değişime değil değişmeyene odaklanmak hata" çıkışı dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde;

Hepimizin bildiği gibi CHP bir tek adam partisi değildir. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten günümüze CHP her zaman bir kadro partisi olmuştur. Neyin değiştiğine değil, neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz.

"GELECEKTE ELBETTE BU PARTİNİN BAŞKA LİDERİ OLACAKTIR"

Başarıyı tek başına üstlenmem. Ama bu birlikteliği başarısızlık olarak tanımlarsanız o zaman tek başıma karşınızda dururum ve dikilirim. Gelecekte elbette bu partinin başka liderleri olacaktır. O zaman da bugün de ben aynı kalacağım. Bugün CHP'nin lideri olmam ya da olmamam hiçbir şeyi değiştirmez. Çünkü biliyorum ki saray saltanatının karşısında halk olarak hep beraber durup mücadelemizi sürdüreceğiz.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Değişim#CHP

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