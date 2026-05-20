Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz

Kılıçdaroğlu, sanal medya hesabından bir video mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, "Bir milletin geleceği, siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları, temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset; önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak; bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur.

Bu ağır sorumluluk, herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi koca bir çınardır. Cumhuriyet Halk Partisi, bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir; darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir. Kapatılmıştır, teslim olmamıştır. Baskılar yaşamıştır ama diz çökmemiştir. Teslim alınamamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi, kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin İstiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz" dedi.

'BU YÜRÜYÜŞ; BİR İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜDÜR'

CHP'nin kendilerine bırakılmış bir miras olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Partimiz, bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz. Hele ki bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez. Çünkü bu yürüyüş, bir iktidar yürüyüşüdür. Çünkü bu yürüyüş, halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür. Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar namuslu dürüst evlatlarının elinde, ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum. 70 yılı aşkın ömrünü; bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası, verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin. Aklımız nefsimize uymasın, yolumuz dürüstlükten ayrılmasın, rehberimiz vicdanımız olsun" ifadelerini kullandı.