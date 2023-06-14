Kılıçdaroğlu’ndan ‘devam’ mesajı: Gemiyi limana götüreceğim

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından dün ilk kez katıldığı partisinin Meclis grubunda, değişim talepleri ve kurultayda yeniden adap olup olmayacağı tartışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Ayakta alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu değişimin önünü tıkamayıp sonuna kadar açacağını vurgularken özetle şöyle konuştu:

KAZANAMADIK

“Bize oy veren 25 milyonu aşkın vatandaşımızla aynı duygularla sandığa gittik. Bir değişim yapacaktık, otoriter bir rejimi demokratik yollarla yolcu edecek, ülkemize demokrasiyi getirecektik. Beklediğimizi alamadık, açıkça ifade etmek gerekirse kazanamadık. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz, inançla, kararlılıkla yola devam edeceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi gerçek anlamda getirmek için yolumuza devam edeceğiz.

Haberin Devamı

DEĞİŞİP YENİLENECEĞİZ

25 milyon oy aldık. Yeni kazanacağımız gençlerle, kadınlarla 25 milyonu 30 milyon yapmak da CHP’lilerin boynunun borcudur. Saraya seslenmek isterim, bu iradeyi asla teslim alamayacaksınız. Biz değişeceğiz, yenileneceğiz, güçleneceğiz ve memleketin bu yalan ve iftira siyaseti içinde olmasına asla izin vermeyeceğiz. Devleti kuran partiyi terör örgütleriyle bir arada göstermeye çalışan utanmaz sahtekârlar oldu. Bugüne kadar hiçbir zalimin karşısında diz çökmedik, çökmeyeceğiz.

KAPTANIN GÖREVİ

Omuzlarımızdaki yükün farkındayız. Kılıçdaroğlu bu büyük mücadelenin sadece bir neferidir. CHP’nin bir üyesi, genel başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım, bu benden aileme kalacak en kıymetli mirastır. Genel başkan olarak partimizin uzun hedefli yapısını da düşünüyorum, düşünmek zorundayım. Kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir. Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Benim CHP kültüründen öğrendiğim en büyük derslerden biri de budur.”

DEĞİŞİMİN ÖNÜNÜ AÇACAĞIM

- KILIÇDAROĞLU, “‘Ben bu değişimin ve yeniliğin parçası olmak istiyorum’ diyen bütün yoldaşlarıma sesleniyorum. Önce bireysel beklentilerden arınmalısınız, arınmak zorundayız. Bütün bunların önünü açacağım hiç endişe etmeyin. Kurultay kararımızın temelinde bu yatıyor. Hiçbir zaman değişimin önünü tıkayan bir kişi değildim, değişimin önünü sonuna kadar açacağım” dedi.

Haberin Devamı

ALKIŞLARLA SALONA GİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrasında partisinin grup toplantısında ilk kez konuştu. Merakla beklenen açıklamaları için Kılıçdaroğlu salona TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkan Vekilleri Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın ile birlikte geldi. Milletvekilleri ve partililer, Kemal Kılıçdaroğlu’nu alkışlarla karşıladı.

KILIÇDAROĞLU BUGÜN İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün, değişim çıkışıyla kongre sürecini hareketlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelecek. Talebin İmamoğlu’ndan geldiği bildirilirken, görüşmenin saat 10.30’da gerçekleşmesi bekleniyor. Bu arada İmamoğlu dün Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul’u da düşünmek zorundayız” sözleri sorulunca “İstanbul’u da Ankara’yı da Türkiye’yi de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz” dedi.

Haberin Devamı

DAVASI BAŞLIYOR

İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin ‘ihaleye fesat karıştırma’ davası da yarın başlıyor.