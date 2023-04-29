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Kılıçdaroğlu'ndan 'Demokrasi Bileti' uygulamasına destek çağrısı

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Secim2023
Kılıçdaroğlundan Demokrasi Bileti uygulamasına destek çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 11:24

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin başlattığı 'Demokrasi Bileti' uygulamasına destek çağrısında bulundu.

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CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik’in, "'Demokrasi Bileti, imkansızlığa mahkum edilen gençler oy kullanabilsin diye ortaya çıktı. Oyunun rengini değil, oy kullanmanı önemsiyoruz. Çünkü en doğru kararı vereceğini biliyoruz. 1 oy farkla hak ettiğin geleceği yaşayabilirsin" mesajını alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "İkametinin bulunduğu şehrine gidip oy vermek isteyen binlerce öğrenci var; ama otobüs biletleri ateş pahası. Demokrasi Bileti uygulaması ile öğrencilere destek olabilirsiniz. Her bağış, bir bilet demek. Haydi Türkiye sandıktan değişimi birlikte çıkaralım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlundan Demokrasi Bileti uygulamasına destek çağrısı

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Secim2023

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