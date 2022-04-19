Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kılıçdaroğlu'ndan DEAŞ'lı sanığın yargılandığı davaya katılma talebi

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#DEAŞ
Kılıçdaroğlundan DEAŞlı sanığın yargılandığı davaya katılma talebi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler'in yargılandığı davaya, avukatı aracılığıyla katılma talebinde bulundu.

Haberin Devamı

MİT'in 15 Haziran 2021'de Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan, DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler, Türkiye'ye getirilerek tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güler hakkında 'anayasayı ihlal' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme', 'sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması, bulundurulması' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından dava açıldı.

İKİNCİ KEZ SAVUNMA İÇİN SÜRE İSTEDİ

Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık ve avukatı ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mehmet Can Keysan katıldı. Avukat Keysan, sanığın, DEAŞ'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast planladığı yönündeki ifadeleri nedeniyle suçtan zarar görme ihtimaline karşı katılma talebinde bulunduklarını belirterek, dilekçeyi mahkemeye sundu.

Haberin Devamı

Davanın ilk celsesinde avukatı ile görüşemediği gerekçesiyle savunma yapmayan sanık Güler, bu kez 7 klasörden oluşan iddianamenin tamamını inceleyemediğini belirterek, mahkemeden tekrar savunma hazırlamak için süre istedi. Sanığın süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, Kılıçdaroğlu'nun katılma talebinin de sanık savunmasının ardından değerlendirileceğini belirtti. Tutukluluk halinin devamına hükmedilen sanığa, sonraki celsede savunma yapmaması halinde susma hakkını kullanmış sayacağı ihtarında da bulunuldu. Duruşma ertelendi.

Gözden Kaçmasın

Rusyadan Mariupol ültimatomu Saat verdilerRusya'dan Mariupol ültimatomu! Saat verdilerHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Moskova Belediye Başkanı duyurdu: Yüzbinlerce kişiyi bekleyen tehlike...Moskova Belediye Başkanı duyurdu: Yüzbinlerce kişiyi bekleyen tehlike...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#DEAŞ

BAKMADAN GEÇME!

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor Hangi tür baş ağrıları tehlikeli

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor! Hangi tür baş ağrıları tehlikeli?

#Sağlık
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor Hangi tür baş ağrıları tehlikeli

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor! Hangi tür baş ağrıları tehlikeli?

#Sağlık
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları