Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Güvercin mi şahin mi Piyasalar bu açıklamayı bekliyor Fed bu akşam ne yapacakGüvercin mi şahin mi? Piyasalar bu açıklamayı bekliyor! Fed bu akşam ne yapacak?#ABD Merkez Bankası
Ve kar Marmarada Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyorVe kar Marmara'da! Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyor#Meteoroloji
Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar F.Bahçe ve G.Saray sonrası hesaplar değişti...Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar! F.Bahçe ve G.Saray sonrası hesaplar değişti...#Süper Lig
Bahçeliden ekonomik OHAL tepkisi: Gafilliktir, şuursuzlukturBahçeli'den 'ekonomik OHAL' tepkisi: Gafilliktir, şuursuzluktur#MHP
Asgari ücretle ilgili soruya yanıt verdiAsgari ücretle ilgili soruya yanıt verdi#Numan Kurtulmuş
Gülçin Ergül taburcu oldu Sevgilisine veda edemedi...Gülçin Ergül taburcu oldu! Sevgilisine veda edemedi...#Gülçin Ergül
Tartışma konusu olmuştu... RTÜK, Konuşanlara ceza kestiTartışma konusu olmuştu... RTÜK, 'Konuşanlar'a ceza kesti!#RTÜK
Dünya derin bir oh çekti... Sıfır noktasında flaş gelişmeDünya derin bir oh çekti... 'Sıfır noktası'nda flaş gelişme!#Koronavirüs
Belgin Doruk’un oğlunun vasiyeti yerine getirildiBelgin Doruk’un oğlunun vasiyeti yerine getirildi!#Aydın Birsel
Yıllardır görülen en büyük açık İnternete bağlanan tüm cihazlar risk altında...Yıllardır görülen en büyük açık! İnternete bağlanan tüm cihazlar risk altında...#Yazılım Açığı
Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor Gecelik ortalama bin 750 TLyi buluyor...Şimdiden yüzde 100 doluluk bekleniyor! Gecelik ortalama bin 750 TL'yi buluyor...#Turizm
Okul sıralarında ve ailelerin önünde izliyorlar İlkokul çağında porno tehlikesi...Okul sıralarında ve ailelerin önünde izliyorlar! İlkokul çağında porno tehlikesi...#Cinsel İçerikli Videolar
Olaylı final sonrası ayrılık İlk turda yerini verse şampiyon olurdu...Olaylı final sonrası ayrılık! 'İlk turda yerini verse şampiyon olurdu...'#Formula 1
En büyük acıyı birlikte göğüslemişlerdi: Sen kim olduğunu sanıyorsunEn büyük acıyı birlikte göğüslemişlerdi: Sen kim olduğunu sanıyorsun!#Prens Harry
O evlilikte tuzağa düşürülmüş gibiydim: Birbirimizin boğazına sarılacaktıkO evlilikte tuzağa düşürülmüş gibiydim: Birbirimizin boğazına sarılacaktık#Ben Affleck
HABERLERGündem Haberleri

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Cumhurbaşkanlığı Adaylığı
Kılıçdaroğlundan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Bir televizyon televizyon programında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu ile ilgili yaptığı açıklamalar sorulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bir şey değil aslında. İttifak, demokrasi konusunda birlikte mücadele ettiğimiz, güçlendirilmiş parlamenter sistemini getirmek istediğimiz arkadaşlarımızla birlikte karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO)'nı ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu ile ilgili yaptığı açıklamalar sorulan Kılıçdaroğlu, "Yeni bir şey değil aslında. İttifak, demokrasi konusunda birlikte mücadele ettiğimiz, güçlendirilmiş parlamenter sistemini getirmek istediğimiz arkadaşlarımızla birlikte karar vereceğiz. Bugün bir temas olmadı" dedi.

Kılıçdaroğlu'na Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlarının adaylığına karşı olduğu iddiası da soruldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Karşı değiliz, arkadaşlarımız şu anda çalışıyorlar, başarılı bir süreci İstanbul ve Ankara'ya yaşatıyorlar" diye cevap verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarının sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, "Talihsiz bir açıklama. Bakanlar ekonominin gidişini şahsileştirmezler. Kendi şahsi durumlarını, ekonomik pozisyonla bir tutmazlar. Dolayısıyla talihsiz bir açıklama" şeklinde konuştu.  

Gözden Kaçmasın

Kılıçdaroğlu: İttifak kabul ederse aday olurumKılıçdaroğlu: İttifak kabul ederse aday olurumHaberi görüntüle

"SAYIN BAŞKAN VE ARKADAŞLARINDAN BİLGİ ALACAĞIZ"

Haberin Devamı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İSO ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Ahmet Akın, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Görüşme ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "İş dünyası ekonominin temel aktörlerinden birisi. Siyasetçi olarak biz de yaşanan ekonomik bunalımı yakından izlemeye çalışıyoruz. Sorun yaşayan bütün kesimleri dinlemek ve sağlıklı, tutarlı çözüm yollarını kamuoyu ile paylaşmak için çaba harcıyoruz. Sanayinin kalbi, bir anlamda onların temsilcisi İstanbul Sanayi Odası'nı bu vesileyle ziyaret ediyoruz. Sayın başkan ve arkadaşlarından bilgi alacağız. Bize lütuf edip bilgi verecekler. O bilgilerden yararlanarak sağlıklı tutarlı çözümler üretmeye çalışacağız" dedi. 

"TÜRK SANAYİ VE EKONOMİSİNİN GELECEKLERİNİ DEĞERLENDİRMEK ADINA ÖNEMLİ BİR FIRSAT"

Erdal Bahçıvan ise, "İSO'nun her zaman önem verdiği karşılıklı istişare ve diyalog kültüründen hareketle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki kıymetli heyeti ile birlikte İSO Yönetim Kurulu olarak bir istişare toplantısında bulunacağız. İSO Türkiye'nin hem öncü hem en eski hem de şu anda da en büyük odası olma hasebiyle sanayinin bugün içinde bulunduğu durum ama asıl önemlisi geleceğe dair vizyonu noktasındaki en önemli sivil toplum platformu. Kendilerinin bugün bizlerle beraber olmasının Türk Sanayi ve Türk Ekonomisinin önümüzdeki dönemde profillerini değerlendirmek adına önemli bir fırsat olarak görüyoruz" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

MHP lideri Bahçeliden ekonomik OHAL tepkisi: Gafilliktir, şuursuzlukturMHP lideri Bahçeli'den 'ekonomik OHAL' tepkisi: Gafilliktir, şuursuzlukturHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Cumhurbaşkanlığı Adaylığı

BAKMADAN GEÇME!

Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz
Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?

#Çocuk Beslenmesi
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge

BAKMADAN GEÇME!

Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz
Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor

Beslenme mi genetik mi: İnsanların boyları her geçen yıl neden uzuyor?

#Çocuk Beslenmesi
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge