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Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı: Artık konuşmayacağım

#Kemal Kılıçdaroğlu#Recep Tayyip Erdoğan#CHP
Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı: Artık konuşmayacağım

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Gittiğim yerlerde zorunlu olmadıkça ne Erdoğan’ı ne de partisini konuşacağım. Çünkü mesele Erdoğan değil, mesele Türkiye. Artık Erdoğan’ı konuşmanın pek bir anlamı yok. Samimi bir şekilde ‘Buraya barışmaya geldim, helalleşmeye geldim’ diyeceğim” mesajı verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü Meclis Grup toplantısında iktidarı eleştirirken özetle şöyle konuştu:

“Erdoğan Türkiye’yi öyle sisli puslu bir hale getirdi ki, bu karanlıktan onu konuşarak çıkamayız. Düşündüm ki, artık Erdoğan’ı konuşmanın pek bir anlamı yok. Tüm problemlerin kaynağı kendisi. Ama sadece kendisini konuşarak yol alamayız. Çünkü mesele Erdoğan değil, mesele Türkiye. Türkiye’nin hayalleri öldü. Gönlü yaralı, mutsuz genç nesiller oluştu. Ülkenin ölen hayallerini seyretmeyeceğiz. Onun en büyük suçu bitirdiği ekonomi değil. En büyük suçu ülkenin hoşgörüsünü yok etmek. Eskiden farklı düşünsek bile oturur konuşur, dertleşir, sohbet ederdik, birbirimizin yüzüne bakar, kucaklaşırdık. En azından bayramlarda bir araya gelirdik, kahveler bunun içindi zaten.

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HELALLEŞME YOLCULUĞU

Helalleşme yolculuğuna başladım, sürdürüyorum. Amacım, yarın yöneteceğimiz devletin çeşitliliğiyle gurur duyacağımızı, kapsayıcı olacağımızı halkımıza anlatmak. Farklılıklarımızı düşmanlık olarak değil zenginlik olarak görmek; bu zenginliği herkese anlatmak. Gittiğim hiçbir yerde zorunlu olmadıkça ne Erdoğan’ı ne de partisini konuşacağım. Samimi bir şekilde ‘Buraya barışmaya geldim, helalleşmeye geldim’ diyeceğim. Erdoğan’ı artık konuşmanın bir anlamı yok. Nasıl bir adalet sistemi getireceğiz, onu konuşmak istiyoruz.

İHTİYAÇ KREDİSİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası faizi düşürdü, vatandaş sanıyor ki bankalar da düşürdü, tam bir aldatmaca. 2 yıl vadeli devlet iç borçlanma tahvilinin faizi yüzde 17’den 24’e, 5 yıl vadeli devlet iç borçlanma tahvilinin faizi yüzde 17’den 26’ya çıkmış. Hani nas vardı, hani faiz haramdı? Vatandaşın ihtiyaç kredisi yüzde 23’ten 29’a, ticari kredi yüzde 21’den 24’e çıkmış durumda. Toplam kamu borcunun yüzde 66’sı dövize endeksli. Merkez Bankası nisanda yapacağı olağan genel kurulunu şubata almış. Malum, yıl sonunda bir hesap yapmışlardı, 60 milyar lira Merkez Bankası kâr etti diye. E, Hazine tamtakır. 60 milyar lirayı Hazine’ye verecekler. Türkiye için büyük bir para değil, önemli olan 60 milyar liraya muhtaç hale gelen bir Hazine’dir.

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BİR KİŞİ İMZA ATMAM DİYOR

Belediyelerimiz 2 milyon 794 bin 64 aileye 1 milyar 57 bin 893 bin liralık yardım yaptı. Ama iktidar belediye başkanlarımızın elini kolunu bağlamak istiyor. Metro yapmak istiyor İstanbul’a, finansmanı, sözleşmesi tamam ama bir kişi imza atmam diyor. Kıskanıyor belediye başkanını.

Şanlıurfa’da 2.3 milyon dönüm taşlık arazi var. Belediyeyi bize verin, Şanlıurfalı bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz demiştim. Bu birilerini rahatsız etmiş. 1 milyar 524 milyon 57 bin 906 dolar yatırımla güneş tarlaları olacak orada, Allah’ın verdiği güneşten elektrik üretip çiftçiye bedava vereceğiz. 3 yılda yapacağız bunu.”

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Recep Tayyip Erdoğan#CHP

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