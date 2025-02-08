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Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye ön seçim eleştirisi

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Mansur Yavaş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 11:36

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için erken olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, 'hançerlendim' sözüyle ilgili, "Yol arkadaşlarınızın ihanet etmemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki aday tartışmaları ve genel başkanlığı dönemindeki "Hançerlendim" sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

Adaylık tartışmalarıyla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, "Daha uzun süre var cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine, niye acele ediyoruz ki? Ülke yangın yerinde, perişan. Gördük az önce ekonomiyi. Biz onları bırakmışız, kim cumhurbaşkanı adayı olacak... Kardeşim yeri zamanı gelince cumhurbaşkanı adayı belirlenir. Hepimiz de gider ona destek veririz, bu kadar basit. Neden şimdi partiyi bölüyoruz." dedi.

2023 seçimlerindeki adaylığıyla ilgili, 'Hata mıydı?' soruna Kıçıldaroğlu, "Hayır efendim. Kim belirledi adaylığı? Ben hiçbir zaman çıkıp 'Ben cumhurbaşkanı adayı olacağım' demedim. Karar alındı ben cumhurbaşkanı adayı oldum o kadar." yanıtını verdi.

 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Mansur Yavaş

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