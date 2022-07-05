Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li kadınlara: Stratejik çalışın

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile birlikte partisinin Bilecik, Bolu, Düzce ve Sakarya kadın kolları yöneticileriyle bir araya gelerek, AK Parti’den istifa edip partisine katılan iki genç kadına da rozetlerini takan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, özetle şöyle konuştu: “Bir siyasetin başarılı olması için etrafında yaşayan herkesin bir şekliyle o siyasetin içinde olması, yön vermesi lazım. Bizde siyaset biraz erkek egemen yapı içerisinde, aslında bütün dünyada biraz böyle ama bu belli aşamalarda kırılıyor. Kadınlar da siyasetin içerisinde ana özne olarak yerlerini alıyor. Sizden isteğim şu, stratejik çalışmayı öğrenin. Yani kiminle konuşmalıyız, kiminle sohbet etmeliyiz, kimi partiye kazandırmalıyız? Belki hayatında hiç politik söylemi dinlememiş veya evinde hiç siyaset konuşulmayan bir ailede, bir kadınla oturup konuştuğunuz zaman dünyanın derdini dinleyebilirsiniz. Aslında o dertleri çözecek olan siyaset, başka bir şey değil.

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ERKEKLERE MUHTAÇ ETMEYECEĞİM

Bir evde yaşanan dramı en derinden hisseden evdeki kadındır. Şiddete uğrayan kadın var, baskı altında olan kadın var, düşüncesini özgürce ifade edemeyen kadınlar var. Bunları da sizin bir şekilde kucaklamanız ve çözümleri anlatmanız lazım. En büyük sorunu yaşayan ev kadınlarıdır. Ev kadınlarının sorunlarını dinleyip nasıl çözüleceğini anlatmamız gerekiyor. Kadınları erkeklerin getireceği 3-5 kuruşa muhtaç etmeyeceğimizi, onların getirebileceği 3-5 kuruşla veya sadece gıdayla kadının geçinemeyeceğini, kadının da bir sosyal güvenliğinin olmasını ve bunu da Aile Destekleri Sigortası ile hayata geçirebileceğimizi söyledim. İktidar olduğumuzda adaleti sağladığımızda, asıl o zaman bitecek.

İKTİDARI ELEŞTİREREK HAYATA GEÇİRİYORUZ

Biz bazen iktidarı eleştirerek, çözüm yolları ortaya koyarak da politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Taşeron işçilere kadro verilmesi, emekliye bayramda ikramiye verilmesi gibi pek çok uygulama bizim ısrarlı eleştirilerimiz üzerine ve ‘biz bunları çözeceğiz’ dememiz üzerine geldi. EYT’lilerin sorunlarının çözülmesi, 3600 ek gösterge gibi birçok sorunu biz iktidarın gündemine aldırdık. Kırsalda her kadın ve genç sigortalı olacak, sigortasını devlet ödeyecek. Kadın erkekten daha fazla çalışıyor. Özellikle Karadeniz’de bunu görüyorum. Onların da primlerini devlet ödeyecek. Dolayısıyla emeklilik haklarını kazanmış olacaklar.”

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Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları’nca CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen programda Bilecik, Bolu, Düzce ve Sakarya’dan gelen kadın kolları il, ilçe başkanları ve üyeleriyle bir araya geldi.