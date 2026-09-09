Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li kadınlara: Sıradan bir göreviniz yok

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CHP’nin ve Cumhuriyet’in kuruluş tarihine, kadın hakları mücadelesine ve Cumhuriyet devrimlerinin niteliklerine değinen Kılıçdaroğlu; hukukun üstünlüğü, üretim, sosyal devlet ve sürdürülebilirlik ilkelerinden oluşan dört temel hedefi vurguladı: “Gazi Mustafa Kemal’in söylediği çağdaş uygarlığı aşmanın temelinde aslında kadının gücü vardır. Kadın güçlü ise çağdaş uygarlıkları çok rahat aşabiliriz. Kadınlar konusunda hiç Batı’yı örnek almadık. Bu devleti kuranlar kadınlar konusunda Batı’ya örnek oldular. Yüklendiğiniz sorumluluk sıradan bir partinin yüklendiği sorumluluk değildir. Kurucu iradenin sorumluluğunu siz ve sizden sonraki kuşaklar sürdürmek zorundadırlar. Kadınların böyle bir görevi var. Biz erkekler her eve giremeyiz ama kadınlar her eve, her ortama rahatlıkla girer ve kabul görürler. Çünkü kadının yüzü sıcaktır, kadının anlatımı daha sevecendir. Dolayısıyla insanlar kadını daha rahat dinlerler. Sizin önyargılı olmadığınızı da gayet iyi bilirler. O nedenle yüklendiğiniz görev sıradan bir görev değildir.”

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Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluşunun 103’üncü yıldönümünü sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı: “Her sabah güne, yakamdaki Altı Ok’un ağırlığıyla başlıyorum. O mirası korumak, hakkıyla taşımak ve bir sonraki nesle emanet etmekten başka bir gayem yok. Çünkü bazı mirasların sahibi olmaz. Emanetçileri olur. Yaşa, var ol Fırka.”