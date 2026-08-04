Kılıçdaroğlu’ndan Çerçeve yasada 4 madde uyarısı

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PARTİSİNİN Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında soru almadan Terörsüz Türkiye sürecini değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, 1989 yılında SHP’nin hazırlattığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sorunu adlı raporu gösterdi. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

“Raporda ‘Kürt realitesinin’ kabul edilmesi, anadil yasaklarının kaldırılması savunuluyordu. O günlerde bu rapor yüzünden SHP çok eleştirildi, yerden yere vuruldu. Ama iki yıl sonra kurulan DYP - SHP koalisyon hükümeti ilk ziyaretini Diyarbakır’a yaptı. Rahmetli Süleyman Demirel ve rahmetli Genel Başkanımız Erdal İnönü kürsüye çıktılar ve o meşhur ‘Kürt realitesini kabul ediyoruz’ açıklamasını yaptılar. 2020 tarihli kurultayda da yine bu soruna değinmiş ve ‘Başta Kürt sorunu olmak üzere, tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde ve TBMM’nin öncülüğünde çözülecek; Türkiye’nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı güçlendirilecektir’ demiştik.

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Gerçekçi bir çözüm için dört boyut bulunuyor.

1- Terör örgütünün doğrulanabilir biçimde silahsızlanması ve örgütsel tasfiyesi,

2- Türkiye’nin bütün yurttaşlarını kapsayan demokratik ve hukuki reformların yapılması,

3- Irak ve Suriye’deki bağlantılı silahlı yapıların geleceğini kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemesinin hayata geçirilmesi,

4- Dış güçlerin vekil yapılanmalar üzerinden müdahalesini sınırlayacak bir egemenlik stratejisinin oluşturulması. Bu dört boyut, her aşamada dikkate alınmak zorundadır. Çünkü Türkiye kendi iç barışını kurarken, dış jeopolitik hesaplara karşı da dikkatli olmak zorundadır. Türkiye, hem güvenlik mimarisini hem de toplumsal barışını hukuk ve demokrasi temelinde oluşturmak zorundadır.

ilkesel evet

Bu noktada açık bir ilkesel çerçeve ortaya koyuyoruz. Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı bizim kırmızı çizgimizdir. Bu bağlamda;

- Silahın siyasetin dışına çıkmasına evet.

- TBMM merkezli sürece evet.

- Hukuk devletine evet.

- Eşit yurttaşlığa evet.

- Demokratik siyasetin güçlenmesine evet.

- Üniter yapının korunmasına evet.

- Bölgesel barışa evet.”

SORU ALMADI

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- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. ‘Çerçeve yasa’ hakkında açıklama yapan Kılıçdaroğlu, basın mensuplarından soru almadan basın toplantısını bitirdi.