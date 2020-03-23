Kılıçdaroğlu’ndan cenaze önlemi

SANCAKTEPE Cemevi’nde cenaze öncesi kurulan stantlarda vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı. Cemevinin içinde düzenlenen törene sadece aile yakınlarının girmesi istendi. Tören sırasında vatandaşlara birbirlerinden uzakta saf tutmaları anons edildi. Kılıçdaroğlu, cemevinde izdiham yaşanmaması için törende değildi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Sadece hijyen önlemlerini alabilmek için bugün cenazeye katıldım ben de. Dezenfekte istasyonlarımızı kurduk. Buranın ilaçlamasını yaptık. Sayın Genel Başkanımız da duyarlılık göstererek bilinçli bir şekilde cenaze namazına katılmadı ki bir izdiham olmasın, yoğunluk olmasın diye. O yüzden sadece aile yakınlarının olduğu bir cenaze merasimi düzenlendi. Çünkü çok zor günlerden geçiyoruz. Sadece defin edilirken mezarlıkta olacak. Oraya da kimsenin gelmemesi için özel bir çağrıda bulundu” dedi.

Dalgıç’ın cenazesi, törenin ardından Kocaeli Derince Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.