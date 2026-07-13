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Kılıçdaroğlu'ndan Çankaya Belediyesi operasyonu yorumu: Kuşkularım vardı

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#CHP#Kılıçdaroğlu#Çankaya Belediyesi
Kılıçdaroğlundan Çankaya Belediyesi operasyonu yorumu: Kuşkularım vardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 22:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, operasyona neden sessiz kaldığıyla ilgili eleştirilere “Kuşkularım vardı” şeklinde yanıt verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100 canlı yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturmaya neden sessiz kaldığı eleştirileri ile ilgili sorulan soruya “Kuşkularım vardı” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Belediye başkanlarımız gidip yargıda kendilerini savunacaklar. Beraat edip gelecekler, ben de onları kucaklayacağım. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Kendimi farklı bir yere koymuş olurum. Bilmediğiniz bir konuda nasıl görüş beyan edeceksiniz? Ben Çankaya Belediye Başkanı değilim, orada bir çalışan da değilim. Böyle bir operasyon yapılıyor. Belediye başkanımız kendisini savunacaktır, belgelerini ortaya koyacaktır. Belediyede görev alıyorsanız belediye başkanlarının tümüyle ilgili soruşturmalar açılır, şikayetler, ihbarlar, bunlar olağandır.

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İMAMOĞLU PARTİDEN İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den ihraç edileceği iddialarını yalanlayarak şunları söyledi: Görülen bir dava var. Davanın sonucunu bekleyeceğiz. Öyle bir düşüncemiz yok. Belediye başkanları için de bu geçerli.

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#CHP#Kılıçdaroğlu#Çankaya Belediyesi

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