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Kılıçdaroğlu’ndan Can Atalay çağrısı: Serbest bırakın

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Can Atalay#Özgür Özel
Kılıçdaroğlu’ndan Can Atalay çağrısı: Serbest bırakın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 07:00

KILIÇDAROĞLU, Gezi davasından tutuklu bulunan ve 14 Mayıs’ta TİP Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Seçilmiş milletvekilini hukuksuzca, hakkında karar olmadan hapiste tutmak, sadece onu değil ona oy veren insanları da tutuklamaktır. Erdoğan ve onun ağzına bakıp adaletli karar almaktan korkan adaletsiz hukukçular, sizden bunun hesabını soracağım. Bu topluma daha fazla zarar vermeyin, adaletteki erozyonu durdurun. Can Atalay’ı derhal serbest bırakın.”

ÖZEL: TAHLİYE EDİLMELİ

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Atalay’ın derhal tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Can Atalay#Özgür Özel

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