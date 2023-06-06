Kılıçdaroğlu’ndan Can Atalay çağrısı: Serbest bırakın

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Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Seçilmiş milletvekilini hukuksuzca, hakkında karar olmadan hapiste tutmak, sadece onu değil ona oy veren insanları da tutuklamaktır. Erdoğan ve onun ağzına bakıp adaletli karar almaktan korkan adaletsiz hukukçular, sizden bunun hesabını soracağım. Bu topluma daha fazla zarar vermeyin, adaletteki erozyonu durdurun. Can Atalay’ı derhal serbest bırakın.”

ÖZEL: TAHLİYE EDİLMELİ

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Atalay’ın derhal tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.