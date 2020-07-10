Kılıçdaroğlu’ndan Çağlar’ın atanmasına yanıt: 'Geçiniz o tartışmaları'

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü döneminde verilen krediler nedeniyle 2012’de partisince yolsuzluk ve usulsüzlükle suçlanan Can Akın Çağlar’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreterlik görevine gelmesine ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Geçiniz o tartışmaları, geçiniz. Belediye Başkanımız çalışıyor, üretiyor, günün 24 saati çalışıyor. Biz bütün belediye başkanlarımızla gurur duyduğumuz gibi Ekrem Beyle de gurur duyuyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, çoklu baro düzenlemesi için de “Düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlandığı gün biz Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız” değerlendirmesini yaptı.



