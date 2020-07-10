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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Kılıçdaroğlu’ndan Çağlar’ın atanmasına yanıt: 'Geçiniz o tartışmaları'

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Kılıçdaroğlu’ndan Çağlar’ın atanmasına yanıt: 'Geçiniz o tartışmaları'
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarıyla buluştuğu Ankara’daki Mogan Tesisleri’ndeki toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü döneminde verilen krediler nedeniyle 2012’de partisince yolsuzluk ve usulsüzlükle suçlanan Can Akın Çağlar’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreterlik görevine gelmesine ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Geçiniz o tartışmaları, geçiniz. Belediye Başkanımız çalışıyor, üretiyor, günün 24 saati çalışıyor. Biz bütün belediye başkanlarımızla gurur duyduğumuz gibi Ekrem Beyle de gurur duyuyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, çoklu baro düzenlemesi için de “Düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlandığı gün biz Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız” değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu’ndan Çağlar’ın atanmasına yanıt: Geçiniz o tartışmaları

Kılıçdaroğlu’ndan Çağlar’ın atanmasına yanıt: Geçiniz o tartışmaları

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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