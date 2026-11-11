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Kılıçdaroğlu'ndan Cafer Mahiroğlu hakkında suç duyurusu

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Cafer Mahiroğlu
Kılıçdaroğlundan Cafer Mahiroğlu hakkında suç duyurusu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 16:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş insanı Cafer Mahiroğlu hakkında, sosyal medya paylaşımında kendisine yönelik "hakaret, iftira ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarını işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiği suç duyurusu dilekçesinde, Mahiroğlu'nun 10 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'na karşı "gerçek dışı ve ağır suçlamalarda bulunduğu" öne sürüldü.

Dilekçede, paylaşımın, adli süreçlerin bir siyasi planın parçası gibi sunulmasının kamuoyunda yargı ve kamu kurumlarına ilişkin gerçeğe aykırı bir algı oluşturduğu belirtilerek, eylemin halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında da değerlendirilmesi istendi.

Başvuruda, Mahiroğlu hakkında hakaret, iftira ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma başlatılması ve şüpheli hakkında kamu davası açılması talep edildi.

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Cafer Mahiroğlu

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