Kılıçdaroğlu’ndan çadır çağrısı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün deprem bölgelerinden Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da incelemelerini sürdürdü. Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine çadır gönderilmesi konusunda çağrıda bulundu. CHP Lideri, Diyarbakır ziyareti sırasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’la da kısa süre sohbet etti.

TEMEL SORUN

Kılıçdaroğlu bölgedeki ziyaretlerinde özetle şunları söyledi: “Şu ana kadar bize aktarılan temel sorun çadır. Hava çok soğuk. Çadır konusunda açık çağrı yapıyorum. Bütün deprem bölgelerine çadır gönderilmesi lazım. İnsanlar soğuktan büyük acı çekiyor. Çadır üreten bütün firmalara sesleniyorum. Elinizde çadır var, stokunuz varsa bizim büyükşehir belediye başkanlarımıza ulaşın. Biz bunları satıp alacağız ve deprem bölgelerine göndereceğiz.

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AFAD’IN STOKLARI NEREDE

Şu ana kadar çadır sorunu giderilemiyorsa demek ki sorunumuz var. Bu ülkede çaadır stokları nasıl olmaz? Kızılay’ın, AFAD’ın çadır stokları nerede? Bunların önceden düşünülmesi, stokların hazırlanması gerekirdi. Hükümete çağrı yapıyoruz. Lütfen bu sorunu çözün.

Umuyoruz ve diliyoruz artık kentlere gerekli önem, değer verilir. Binalar sağlıklı ve sağlam yapılır. Her elini kolunu sallayanın müteahhit olmadığı, inşaat yapmadığı bu işte yetkin insanların çalıştırıldığı, belediyelerin daha dikkatli, görevlerine daha fazla özen verdiği bir Türkiye istiyoruz.

Elbette ki bir deprem coğrafyasında yaşıyoruz. Ama en azından dayanıklı binalar yapmak, insanların hayatını tehlikeye atmamak gibi siyasetçilerin bir görevi vardır. Vatandaştan toplanan vergilerin doğru yere harcandığı, vatandaşların güvenliği için harcandığı, binaların sağlıklı bir zeminde inşa edildiği bir süreci başlatmak zorundayız.”