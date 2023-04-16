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Kılıçdaroğlu’ndan Bulgaristan ziyareti... Soydaşlarla buluştu

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#Kılıçdaroğlu#Bulgaristan#İftar
Kılıçdaroğlu’ndan Bulgaristan ziyareti... Soydaşlarla buluştu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Bulgaristan’ın Kırcaali kentine giderek burada yaşayan soydaşlarla bir araya geldi, iftar yemeği yedi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Edirne’deki Eski Cami’yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından da Kapıkule Sınır Kapısı’ndan geçerek, Bulgaristan’ın Kırcaali kentine gitti. Kılıçdaroğlu, günübirlik gerçekleştirdiği ziyaretinde soydaşlarla bir araya gelip iftar yemeği yedi.

DEVLET POLİTİKASI DEĞİŞMEZ

Kırcaali sınırında da sosyal medya hesabından bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, şu mesajları verdi: “Tek bir lafım olacak. Bakın, Türk dünya politikası, Akdeniz politikası, dış politika ve savunma sanayi politikası, bunlar devlet politikalarıdır. Ve devlet politikası partilerden bağımsızdır çünkü devlet bakidir. Saray, partiyi devletleştirdiği için, dış politikayı şahsileştirdiği için algı yapıyor. Aslında bu Sovyet rejimidir; parti, devletmiş gibi davranıyor. ‘Bay Kemal gelince o duracak, bu duracak’ algısı yapıyorlar. Durmaz efendim, durmaz. Bay Kemal’le devlet yine devlet olacak, parti de parti. Devlet ciddi olacak, ciddi; olması gerektiği gibi. Herkesin kapısında para dilenen, ‘Ben ettim sen etme’ diyen bir Türkiye görmeyeceksiniz artık, hiç merak etmeyin.”

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#Kılıçdaroğlu#Bulgaristan#İftar

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