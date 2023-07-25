Kılıçdaroğlu’ndan ‘Bırakmıyorum’ mesajı: Kaptan fırtınada gemiyi terk eder mi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarolu ile partide büyük tartışma yaratan ‘Zoom krizi’nin kahramanlarını karşı karşıya getiren ve 12 saatten fazla süren önceki günkü Parti Meclisi (PM) toplantısı gerilimli geçti. Kılıçdaroğlu’nu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan konuşmalar nedeniyle zaman zaman tansiyonun yükseldiği toplantıda, görevden alınan örgütler için yapılan oylama sonucu ise “güvensizlik oyu” tartışmalarına yol açtı.

SESLER YÜKSELDİ

Edinilen bilgiye göre, PM’nin 40’ı aşkın üyesinin konuştuğu, zaman zaman karşılıklı seslerin de yükseldiği toplantıda Kılıçdaroğlu, “Ömrümün sonuna kadar bu koltukta oturacak değilim. Zamanı gelince elbette bırakacağım ama sorumluluklarım var. Burada hepiniz fırtınadan söz ediyorsunuz. Fırtına tarifi yapıp kaptana da ‘gemiyi bırak’ diyorsunuz. Fırtınada kaptan gemiyi terk eder mi kardeşim? Sorumluluğu siz almasanız bile ben alıyorum. Ben kaptanım, gemiyi limana götürmek benim görevim ve götüreceğim” sözleriyle “bırakmayacağım” mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gündeme getirdiği “gizli protokol” tartışmalarına ilişkin de, “O günün şartlarına göre bakmak lazım. Protokol ittifakla değil CHP ve Zafer Partisi arasında yapıldı” dedi.

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ZOOM’DA HİYERARŞİ UYARISI

CHP Lideri, “Zoom” toplantısıyla ilgili “etik” tartışmasına konusunda da, “Bu tür toplantılar yapabilirsiniz, bunları normal karşılarım. Ama sorun varsa bardağın dolu ya da boş taraflarını birlikte görmemiz ve çözmemiz lazım ve çözeceğiz. Kimseyi dışlamam ama parti hiyerarşisinin gözardı edilmesini, grubun yetkilisinin oralarda konuşmasını doğru bulmuyorum” diyerek Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın İmamoğlu başkanlığındaki toplantıya katılımlarını eleştirdi. “Değişim” yerine “yenilenme” ifadesini de kullanan Kılıçdaroğlu’nun, “Göreceksiniz, partinin önünü öngöremediğiniz alanlarda bile sonuna kadar açacağım, bunu adımları da kısa sürede atılacak” sözleri ise kulislerde, “normal kurultaydan önce tüzük kurultayı mı toplayacak” tartışmasına yol açtı. Kimi PM üyeleri İmamoğlu’na sert eleştiriler yöneltince Kılıçdaroğlu, “Ekrem Bey’i artık yıpratmayın, o da bizim değerimizdir” dedi.

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'ZOOM’DA HAİNLİK’ KRİZİ

- Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın Zoom toplantısı için “hainlik” ifadesini kullanması ise ortalığı karıştırdı. “Partinin grup başkanı, grup başkanvekili bir belediye başkanının toplantısına katılıp emir alır gibi görüntü verebilir mi?” eleştirilerinin de dillendirildiği toplantıda sesler yükseldi.

SİZ DE YAPTINIZ

İmamoğlu’na yakın isimler sert tepki verirken, eski MYK üyelerinden Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise “Bu toplantıları herkes yapıyor. Tek sorun grup başkanı ve grup başkanvekilinin orada olması, çünkü onlar Genel Başkan'ın koltuğunda oturuyorlar. (Kılıçdaroğlu’na dönerek) Geçmişte bu tür toplantıları siz de yaptınız. Baykal döneminde Livaneli grubu vardı, orada siz de vardınız. Bunlar çok normal” dedi.

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VEKİLLERLE YEMEKTE BULUŞACAK

- Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle de bu akşam (salı) yemekte buluşacak. Ayrıca CHP Meclis grup toplantısına da katılarak konuşma yapacak.

ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ

Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Atatürk ile İsmet İnönü’nün kabirlerine çelenk bıraktı.