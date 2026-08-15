Kılıçdaroğlu’ndan Beşikçioğlu’na cezaevi ziyareti

ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 07:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nu dün Konya Ereğli Cezaevi’nde ziyaret etti.
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CHP’den yapılan bilgilendirmede, Kılıçdaroğlu’nun Erdal Beşikçoğlu’na yaptığı ziyarete ilişkin ayrıntıya yer verilmedi. Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi’ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 Ağustos’ta tutuklanmıştı.