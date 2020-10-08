Kılıçdaroğlu’ndan belediyelere ‘yüz yüze eğitim’ talimatı

CHP’li belediyeler, ihtiyaca göre okullarda dezenfeksiyon işlemlerinden, maske ve hijyen kitleri, eğitim setleri ve kırtasiye malzemeleri yardımı için çalışma başlatacak. Kılıçdaroğlu’nun talimatını Yerel Yönetimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediye başkanlarına yazı ile duyurdu. Torun’un konuya ilişkin yazılı açıklaması özetle şöyle: “Tüm belediye başkanlıklarımız, mevcut imkânlarını zorlayarak, pandemi sürecinde büyük sıkıntılar yaşayan evlatlarımıza destek olmak için ellerinden gelen gayreti gösterecektir. Çocuklarımızın eğitimi hiçbir siyasi çekişmenin parçası olmamalıdır. Biz CHP olarak bu çalışmayı, hiçbir siyasi kaygı gütmeden, tam bir seferberlik ve dayanışma anlayışı içinde başlattığımızı halkımızın bilgisine sunuyoruz.”