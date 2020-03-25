Kılıçdaroğlu’ndan belediyelere 65 yaş uyarısı

Sokağa çıkma yasağı uygulanan kişilerin isim ve adres listesini belediye başkanlarına gönderen Kılıçdaroğlu, partisinin Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Kırşehir ve Sinop belediye başkanları ile video konferans yöntemi ile yaptığı toplantıda özetle şunları söyledi:

GENÇLİK KOLLARI YARDIM ETSİN

“Bütün arkadaşlarımın özveri ile çalıştığını biliyorum. CHP Gençlik Kolları, 65 yaş üstü evlere gidip temas kurabilir. Bu konuda gençlik kollarından yararlanabilirsiniz. Yardımlarınızı bir şekliyle onlara ulaştırabilirler.

KAYNAK SORUNU ÇÖZÜLMELİ

Bütün belediye başkanı arkadaşlarım sorumluluklarının bilincinde. Pek çok karar açıklanmadan kararları kendiniz aldınız ve uygulamaya koydunuz. Salgınla mücadele konusunda duyarlılıklarınızı herkese ilettiniz. Bu son derece değerli bir davranış. CHP’li olmak böyle davranmak anlamına gelir. Zaman zaman belediye başkanlarımızdan yerel yönetimle merkezi yönetim arasında sorunlar çıktığı ifade ediliyor. Bugün arkadaşlarım İçişleri Bakanı ile görüştüler. Bu konuda İçişleri Bakanı bir genelge çıkardığını ve koordinasyonun önemini vurguladıklarını da söylediler. Bizim temel hedeflerimizden birisi şu, ne kadar güzel yaparsak yapalım bu bir kaynak sorunu ve kaynak sorununun çözülmesi gerekiyor.”