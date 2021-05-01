Kılıçdaroğlu’ndan belediye başkanlarına talimat: Vatandaşa sosyal desteği arttırın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talebi üzerine videokonferans yöntemiyle belediye başkanlarıyla yapılan toplantının ana gündemini, önceki gün başlayan 17 günlük tam kapanma süresince, belediyelerin yapacağı hizmetler oluşturdu. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un sunuşu ile başlayan toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Yoksulluk Haritası” modelinin, diğer büyükşehir ve il belediyelerine yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar tartışıldı.

Belediye başkanlarına pandemi döneminde yaptıkları hizmetler nedeniyle teşekkür eden Kılıçdaroğlu’nun belediyelerin, sosyal desteklerini arttırarak sürdürmelerinin önemine değindiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, “Bu dönemde yoksulluğa mahkûm edilen vatandaşımıza derman olmak için, dinlenmeden çalışmanız gerekiyor. Şu anda önceliğiniz vatandaşın içinde bulunduğu zor günlerinde yanında olmak ve sorunlarına çözüm üretmek olmalı” dedi.

TEK GÜNDEM

Torun, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Önümüzdeki günlerde ilçe ve belde belediye başkanlarımızla toplantılar yapacağız. İlk toplantımızda tüm belediye başkanlarımız, özellikle 17 günlük tam kapanma döneminde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek destekler konusunda tam kararlılık içinde olduklarını ifade ettiler.”

‘KÖTÜ İHTİMAL’ TWEET’İ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine Twitter hesabından şu mesajla gönderme yaptı; “Aşı nerede?’ diyoruz, ‘Kabul etmiyorum’ diyor. Neyse ki ülkede olmasının en kötü ihtimal olduğunu kabul ediyor artık” dedi. Erdoğan dün kapanmada hangi kentte olacağı sorusuna “Henüz kesin kararımı vermedim ama buralardayım. En kötü ihtimalle Türkiye’deyim” demişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara