Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına: ‘Sınava girecek çocuklarımızın güvenliği sağlansın'

Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesi’nde yer alan 65 İlçe Belediye Başkanı ile buluştuğu videokonferans toplantısında özetle şu mesajları verdi:

AYRIM YAPMAYIN

“Bütün belediye başkanlarımızdan memnunuz. Engellemelere rağmen beldelerine hizmet ettiler. En zor günlerde vatandaşın yanında oldular. Burada kritik cümle şu: Vatandaşın yanında olurken hiçbir ayırım yapmamanız.

ÜRETİME DEVAM EDİN

Maske üretimine devam edin. Maske üreten belediyelerimiz dediler ki, ‘eğer kumaş alınırsa biz üretemeyen belediyelere her türlü imkanı sağlarız.’ Bazı belediye başkanlarımız dezenfektan ürettiklerini de ifade ettiler. Üretemeyen belediyelere bunun bir şekilde verilmesi lazım.

Başkan arkadaşlarıma şunu söylemiştim; önümüzde LGS ve YKS sınavları var. Okulların önünde mutlaka su, kurşun kalem ve yeteri kadar maske bulundurun. Pandemi sürecinde böyle bir sınavın yapılması, sınav tarihinin erkene alınması gençler ve aileler arasında büyük tepkiye yol açtı.

RİSKLİ ORTAMLAR GÖZLENDİ

Çünkü her anne baba çocuğunun güvenli, sağlıklı bir ortamda sınava girmesini ister. Gelen görüntüler maalesef çok sağlıklı değil. Anne, babalar için de, sınava giren çocuklarımız için de özellikle sınava girişte ve çıkışta riskli bir ortamın olduğun görüyoruz. Bundan sonra da sınava girecek çocuklarımız için gerekli güvenliği sağlarsanız mutlu olurum.”

CHP Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise yazılı açıklamasında, LGS için CHP’li belediyelerin öğrencilere okul bahçesinde maske, dezenfektan, su ve kalem gibi ihtiyaçları dağıtmasına engel olunduğunu söyledi.