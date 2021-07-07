Kılıçdaroğlu’ndan Baykal çıkışı: ‘Bu tartışmalar hem partiye hem Türkiye’ye ihanet’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sedat Peker ve Zülfü Livaneli’nin iddialarının ardından partiden ihraç edilmesi yönünde seslerin yükseldiği CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a sahip çıktı. Kılıçdaroğlu dün partisinin TBMM’deki grup toplantısında özetle şunları söyledi:

“Son günlerde garip bir tartışma var. Önce kendi ailemize seslenmek zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana CHP’de genel başkanlık yapmış olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye’nin bu kadar derdi varken, bu kadar büyük rezaletler yaşanırken, olayı getirip başka bir tartışma atmosferine çekmek hem partiye ihanettir, hem Türkiye’ye ihanettir. Şöyle bir algı oluşturmak istiyorlar. ‘Zaten iktidar simsiyah, kapkara. Yozlaşmış bir yönetim var. Oyu kime verelim? CHP’ye. CHP de onlar gibi.’ Hayır efendim, CHP onlar gibi değil, tertemiz bir partidir. Verilmeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Dolayısıyla bu gereksiz tartışmadan herkesin süratle çıkmasını istiyorum.

İSRAF HARAM, GÜNAH

AK Parti iktidarı 2003 yılından bu yana tam 6 kez tasarruf genelgesi çıkardı. Kimse uymuyor. Yukarıdakinin uymadığını gören, ‘Ben niye uyacağım’ diyor. (Marmaris’teki yazlık Cumhurbaşkanlığı fotoğraflarını göstererek) Erdoğan’ın yayınladığı yeni tasarruf genelgesi bu. Yeni bir saray. Genelge çıkarıyor; ‘Ben hariç, uymayacağım’ diyor. Sen hariçsen niye vatandaş uysun? Sen örnek olacaksın. İsraf haram, günah. AK Parti’ye geçmişte oy veren bütün kardeşlerime seslenmek isterim. Eğer israf haramsa, günahsa, eğer gidip sen hala ona oy veriyorsan sen de günah işliyorsun kardeşim.

EN AĞIR VERGİ ENFLASYON

Türk Lirası döviz karşısında eriyor, değer kaybediyor. En ağır vergi hangisi? Enflasyon vergisi. Enflasyon vergisi fakirin fukaranın sırtındaki en ağır vergidir. Ve Türkiye bir enflasyon sarmalı içine girdi. Sorduk,“128 milyar doları ne yaptınız?” diye. Türkiye’de açlığı, yoksulluğu tamamen bitirecek olan bir para, ne oldu? Kime satıldığı belli değil. Satmadıkları bir şey kalmadı. Şimdi sıra

TEİAŞ’ı satmaya geldi. En kârlı şirketlerden birisi.

NOTERDE SÖZ VERECEĞİM

‘Polise, öğretmene, hemşireye, din görevlisine 3600 vereceğim’ dedi, sana bunu söke söke yaptıracağım Erdoğan, vereceksin bunları. Genç bir arkadaş ‘Kılıçdaroğlu bunu dedi ama noterde bunu yapar mı’ demiş. Sevgili kardeşim noterde istiyorsan, noterde vereceğim bu sözü. Devleti kimse kazıklayamaz, kazık atamaz. İktidar olduğumuzda o sarayı üniversiteye vereceğim.”

YOZGAT’TAN KATILIM

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi’nin DSP’li Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir ve 6 belediye meclis üyesi CHP’ye geçti. CHP grup toplantısına katılan Özdemir ve meclis üyelerine rozetlerini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu taktı. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)

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